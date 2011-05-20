ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Глава Нацбанка Арбузов: В 2011 году гривна останется стабильной» пишет – Сергей Арбузов заявил, что сильных колебаний курса гривни по отношению к доллару США в этом году не будет, максимальное отклонение от сегодняшнего курса не превысит 2%…

http://delo.ua/finance/glava-nacbanka-arbuzov-v-2011-157773/

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Также «Дело» подает материал «Газпром» уже не рассчитывает на резкое подорожание газа в конце года», в котором пишет – Газпром не исключает, что стоимость экспорта газа в Европу приблизится в IV квартале 2011 г. к 400 долларам за тыс. куб. м в случае сохранения текущих цен на сырую нефть…

http://delo.ua/world/gazprom-uzhe-ne-rasschityvaet-157760/

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Также «Дело» подает материал «Где ночуют иностранные гости Януковича», в котором пишет – лидеры иностранных государств во время своих визитов в Украину останавливаются преимущественно в гостинице InterContinental Kyiv, а сопровождающие их лица – в гостинице «Днепр»…

http://delo.ua/ukraine/gde-nochujut-inostrannye-gosti-ja-157757/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Рейтинги без всякого интереса», в котором пишет - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала новые рекомендации к работе рейтинговых агентств, призванные повысить прозрачность и объективность их работы. Агентствам, подвергшимся критике за нежелание вовремя снижать рейтинги проблемных бумаг и компаний, предложено, в частности, тщательнее следить за тем, чтобы в определении рейтинга компаний и распространении среди компаний услуг агентства не участвовали одни и те же сотрудники…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1643795

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «НБУ сделал вклад в депозиты», в котором пишет – двадцать крупнейших банков с 18 мая начали в ежедневном формате рассчитывать индекс ставок по депозитам физических лиц. В Нацбанке ожидают, что новый индикатор рынка – UIRP – станет катализатором снижения банками стоимости долгосрочных займов. Банкиры признают, что теперь активнее будут продвигать кредиты с плавающими ставками…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1643772

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Богуслаеву подыщут замену», в котором пишет – авиакомпании забраковали двигатели «Мотор Сiч». ГП «Антонов» намерено предусмотреть возможность комплектации пассажирских самолетов марки Ан двигателями зарубежного производства помимо производимых ОАО «Мотор Сiч». Такое условие выдвинули перед производителем украинские авиакомпании. Эксперты же считают, что сформированного портфеля заказов на самолеты Ан-148/158 недостаточно для проведения дорогостоящих сертификационных работ…

http://markets.eizvestia.com/full/boguslaevu-podyshhut-zamenu

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Также «Экономические известия» подают материал «Кабмин преследуют слухи», в котором пишут - Кабмин Николая Азарова ждет новая волна отставок или масштабное переформатирование. Об этом говорят и эксперты, и политики…

http://state.eizvestia.com/full/kabmin-presleduyut-sluhi

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«Экономические известия» публикуют материал «Плохие снова подросли», в котором пишут - качество активов украинских банков снова под вопросом…

http://finance.eizvestia.com/full/plohie-snova-podrosli

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Газета «Сегодня» в публикации «В украинских реках - тонны мертвой рыбы» пишет - экологи ищут причины сложившейся ситуации, а ихтиологи сетуют на электроудочки…

http://www.segodnya.ua/news/14251198.html

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Также «Сегодня» в публикации «Авиакомпании заплатят за потерянный багаж и накормят, если рейс отложен» пишет – Верховная Рада приняла Воздушный кодекс…

http://www.segodnya.ua/news/14251162.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Процесс создания центрального депозитария - индикатор принадлежности Украины к цивилизованному миру» пишет - принятые на собрании акционеров Национального депозитария решения наталкивают на грустные рассуждения - есть лица, которым выгодно силовым путем «переформатировать» рынок депозитарных услуг...

http://economics.unian.net/rus/detail/88642

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Озолотит рабочих» пишет – в России нехватка рабочих рук вынуждает крупный бизнес искать нестандартные методы привлечения и удержания синих воротничков. Компании «Базового элемента» готовы обещать им двукратное увеличение доходов в ближайшие два года, а особо выдающимся - помощь в улучшении жилищных условий и даже участие в акционерном капитале…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260566/ozolotit_rabochih

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Также «Ведомости» в публикации «Единый кандидат СНГ» пишут – на пост директора-распорядителя МВФ появился первый кандидат - председатель Нацбанка Казахстана Григорий Марченко. Наиболее вероятным преемником Доминика Стросс-Кана считается министр финансов Франции Кристин Лагард…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260567/edinyj_kandidat_sng

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Издание «Известия» в публикации «Сочи-2014 корейской сборки» пишет – Корея продолжает строить олимпийские объекты, хотя и проиграла России право провести Олимпиаду-2014. В Пхёнчхане уже больше половины спортивных объектов готовы принять зимние Игры. Остальные достраиваются рекордными темпами. Осмотрев стройплощадку, корреспондент "Известий" выяснил: здесь по-прежнему имеют планы на 2014 год. На что рассчитывают…

http://www.izvestia.ru/investigation/article3155383/

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Белорусские СМИ

Сайт «Белорусские новости» (naviny.by) подает авторский материал «Рейдерский захват Беларуси», в котором пишется - обрушение белорусской экономики практически неизбежно обернется демонтажем государства со всеми сопутствующими неприятностями…

http://naviny.by/rubrics/opinion/2011/05/15/ic_articles_410_173611/

(УНИАН)