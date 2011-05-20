Укрзализныця с 1 июля вводит электронный документооборот при грузоперевозках. Разъяснение

С 1 июля этого года Укрзализныця перейдет с бумажного на электронное оформление документов при перевозке грузов во внутреннем сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечают, что в основе электронного документооборота лежит обмен данными автоматизированных систем железной дороги и клиента с применением электронной цифровой подписи, которой будет удостоверяться электронная накладная. Электронные документы применяться на всех этапах перевозочного процесса - от согласования заявки до момента получения груза. В сообщении отмечают, что Укрзализныця обращается к своим клиентам с просьбой заранее провести все процедуры для перехода на электронный документооборот.

Электронный документооборот будет осуществляться с помощью автоматизированной системы - АС Клиент УЗ.

Для того чтобы подключиться к указанной системы, клиенту необходимо зайти на страницу официального сайта Укрзализныци (http://www.uz.gov.ua/as_client) и оформить заявку на подключение. После прохождения процедуры на электронную почту клиента отправляется сообщение с реквизитами доступа к системе: инструкции, параметры доступа к АС Клиент-УЗ (имя и пароль) и адрес веб-сайта. Заметим, что клиенты, которые уже подключены к системе АС Месплан, подключаются к АС Клиент-УЗ в автоматическом режиме. Следующим шагом является заключение дополнение об обмене электронными документами с договором об организации перевозок и проведения расчетов и получения ЭЦП (электронная цифровая подпись). Уже с первого июня этого года все клиенты смогут подключиться к АС Клиент УЗ. Также, с начала июня на всех железных дорогах пройдут презентации системы электронного документооборота для клиентов железных дорог. В частности, на Приднепровской железной презентация состоится 01.06.2011, на Донецкой - 02.06.2011, на Южной - 03.06.2011, на Юго-Западной - 14.06.2011, на Одесской - 15.06.2011 и на Львовской - 17.06.2011.

Общую информацию по электронному документообороту можно получить по тел: (044) 465-12-21.

По техническим вопросам можно обратиться по телефону: (044) 465-09-61, 465-26-15.

Справка. Порядок внедрения электронного документооборота при перевозке грузов во внутреннем сообщении

Электронный документооборот будет осуществляться с помощью автоматизированной системы по оформлению и обработке перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины через сеть интернет - АС Клиент УЗ.

Система АС Клиент УЗ предусматривает следующие варианты эксплуатации:

• Работа в режиме формирования и обработки электронных данных перевозочных документов и подготовки бумажных перевозочных документов;

• Работа в режиме формирования и обработки электронных перевозочных документов с применением ЭЦП.

Общие меры по организации подключения к системе.

Доступ пользователей к АС Клиент-УЗ осуществляется через общую сеть Internet с использованием технологии Virtual Private Network (VPN).

Для организации подключения к АС Клиент-УЗ, рабочее место пользователя должно быть подсоединено к общей сети Internet с пропускной способностью канала не менее 56 kBit/s.

Для подключения к АС Клиент-УЗ пользователь должен заполнить электронную заявку на официальном веб-сайте Укрзализныци по адресу http://www.uz.gov.ua/as_client/. Обязательными реквизитами доступа для ввода заявки код ЕГРПОУ клиента, код плательщика по ТехПД или код грузоотправителя или грузополучателя.

Для оформления заявки на подключение к АС Клиент-УЗ, пользователь вводит в форму регистрации информацию о предприятии, договор на организацию перевозки, о контактном лице ответственного за организацию подключения к АС Клиент-УЗ, и о наличии подключения к АС Месплан. Следует заметить, что при использовании для доступа к АС Клиент-УЗ компьютера, на котором уже организовано подключение к АС Месплан, дополнительных настроек для VPN-соединения клиенту осуществлять нужно.

В случае успешного завершения процесса регистрации, на адрес электронной почты контактного лица отправляется сообщение с реквизитами доступа к системе: инструкции по организации VPN-соединения (в случае использования компьютера не подключенного к АС Месплан), параметры доступа к АС Клиент-УЗ (имя и пароль) и адрес веб-сайта АС Клиент-УЗ.

После получения уведомления о регистрации, клиент организует на своем компьютере VPN-соединение, подключается через Интернет к указанному в сообщении веб-сайта и вводит имя и пароль доступа к АС Клиент-УЗ.

Консультации по организации доступа к АС Клиент: (044) 406-29-49,

Консультации по организации VPN-соединения: (044) 465-09-61,465-26-15.

Мероприятия по организации работы в системе с привлечением ЭЦП:

1. Заключение дополнение об обмене электронными документами с договором об организации перевозок и проведения расчетов.

По вопросу заключения приложения обращаться к ответственным работникам железной дороги, осуществляющих работу по заключению основных договоров на организацию перевозок.

2. Получение ключа электронной цифровой подписи.

Для работы в режиме формирования и обработки электронных перевозочных документов клиент железнодорожного транспорта должен получить личный ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП) в Аккредитованном центре сертификации ключей (ЦСК) Государственного предприятия «Главный информационно-вычислительный центр Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» (ГП «ГИВЦ Укрзализныци»). Для этого необходимо заключить с ГП «ГИВЦ Укрзализныци» договор об оказании информационных услуг ЭЦП АЦСК Укрзализныци. Текст договора, перечень документов, необходимых для заключения договора и порядок получения услуг ЭЦП расположены на информационном WEB-ресурсе по адресу http://csk.uz.gov.ua.

Контактные телефоны (044) 465-39-03, 465-39-05.

После заключения договора клиент может обратиться за получением личного ключа ЭЦП в АЦСК Укрзализныци или один из региональных пунктов регистрации ключей по следующим адресам:

 Главный пункт регистрации, г. Киев, ул. И. Франко, 21, т. (044) 465-39-03, 465-39-05;

 Пункт регистрации ЮЖД, г. Харьков, ул. Красноармейская, 15, т. (057) 724-43-46, 724-37-91;

 Пункт регистрации Донецкой железной дороги, г. Донецк, бул. Пушкина, 11, т. (062) 319-56-04, 319-74-60;

 Пункт регистрации Львовской железной дороги, г. Львов, ул. Гоголя, 1, т. (032) 226-30-47, 226-27-40;

 Пункт регистрации Приднепровской железной дороги, г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 108, т. (0562) 36-35-47;

 Пункт регистрации Одесской железной дороги, г. Одесса, ул. Среднефонтанская, 23, т. (048) 727-08-33.

Обращаем внимание, что для записи сформированного личного ключа клиент должен иметь собственный носитель информации - стандартный флэш-накопитель.