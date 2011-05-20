Главное на 20 мая (день)

Социальная политика

Народный депутат, председательНародной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ огласила депутатам Верховной Рады требования участников Весеннего марша протеста акции "Вперед".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутат.

Как говорится в обращении активистов к Верховной Раде, если власть к ним не прислушается, протесты станут бессрочными.

Между тем, по данным пресс-службы, несмотря на то, что 19 мая более четырех часов у Верховной Рады бушевал многотысячный митинг, к протестующим не вышел ни один представитель провластных фракций. Поэтому Н.КОРОЛЕВСКОЙ пришлось добиваться права обнародовать с парламентской трибуны Обращение к депутатам Верховной Рады, принятое активистами из всех регионов Украины, представляющими более двухсот общественных организаций и профсоюзов.

«Мы - представители более двухсот общественных организаций и профсоюзов. Мы те, кто участвовал в разработке пакета законодательных инициатив "Народная реформа". Мы - организаторы и участники Всеукраинской гражданской акции "Вперед" и Весеннего марша протеста. Обращаемся к Вам как народ к своим избранникам, которых мы делегировали в парламент представлять наши интересы. В ваших силах остановить развал экономики, истребление предпринимательства и тотальное обнищание людей. Мы требуем от вас остановить социальные эксперименты над народом Украины. Требуем принять настоящие народные реформы», - говорится в обращении.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что Верховная Рада практически без рассмотрения принимает решения, которые разрушают украинскую экономику, такие как Налоговый кодекс. В то же время игнорируются законопроекты, подготовленные по инициативе гражданского общества. «Парламент превратился в лабораторную установку для социальных экспериментов власти. Негативные последствия этого чувствует на себе каждый украинец, с ужасом ожидающий объявленных властью новых реформ. По социологическим опросам, главное, что испытывают люди сегодня – это страх и неуверенность в завтрашнем дне, - заявила она с трибуны Верховной Рады.

Народный депутат от имени митингующих потребовала от парламента пересмотреть прожиточный минимум и обеспечить каждому украинцу достойный уровень жизни, ввести мораторий на рост коммунальных тарифов, прекратить неконтролируемый рост цен на продукты питания. Она вновь напомнила о своем предложении создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования причин роста цен на продукты питания.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ призвала депутатов повернуться лицом к людям и поддержать «Народные реформы». В противном случае активисты Всеукраинской гражданской акции «Вперед» оставляют за собой право продолжить мирные протесты. «Если власть не прислушается к нам и в этот раз, Весенний марш протеста будет длиться год - пока вы, или ваши коллеги со следующей каденции не выполнят своих обязательств перед народом», - предупредила народный депутат своих коллег.

Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО не прибыл в Верховную Раду для участия в Часе вопросов к правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК сообщил, что С.ТИГИПКО заболел.

Вместо него на вопросы депутатов отвечал первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.

Василий НАДРАГАзаявляет, что правительство в ближайшее время подаст в Верховную Раду согласованные изменения к законопроекту о пенсионной реформе, однако конкретных сроков не называет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАДРАГА заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству.

По его словам, сейчас продолжается обсуждение законопроекта о пенсионной реформе, который был обнародован ранее.

«Тот законопроект, который был наработан, он продолжает прорабатываться, потому что была поставлена задача Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и правительство проводит соответствующие обсуждения в регионах», - сказал он.

В.НАДРАГА отметил, что обсуждение проекта закона проходит с участием профсоюзов, общественности, народных депутатов и др.

«На сегодняшний день все предложения собраны, и мы в ближайшее время проработаем и выйдем с предложением принять его в первом чтении», - сказал он.

На 1 мая 2011 года задолженность по уплате единого социального взноса составила 298,6 млн. грн., что на 60,1 млн. грн. больше по сравнению с данными на 1 апреля.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда (ПФ), размещенном на его официальном сайте.

Задолженность выросла в том числе из-за невыплаты заработной платы в сумме 45 млн. грн., выплаты заработной платы с выручки от реализации продукции и выплаты заработной платы в натуральной форме – 10 млн. грн., уплаты единого взноса на ненадлежащие счета – 5 млн. грн.

С начала года задолженность по уплате страховых взносов в бюджет ПФ сократилась на 79,9 млн. грн. и на 1 мая составила 2,028 млрд. грн. В структуре задолженности 1,132 млрд. грн. – это долги предприятий, которые находятся в процессе банкротства, и предприятий, не имеющих активов для погашения задолженности, 895,5 млн. грн. – долги экономически активных плательщиков.

Финансы

Доминик Стросс-Кан, обвиняемый в США в попытке изнасилования, будет сегодня освобожден из следственной тюрьмы "Райкерс-Айленд" и на время судебного процесса помещен под домашний арест. Он будет выпущен из-под стражи после выполнения всех формальностей, а также внесения залога в 1 млн. долл. наличными. Чтобы следить за всеми его передвижениями, финансиста обязали носить специальный браслет.

"Сейчас он отправится обратно в "Райкерс-Айленд" и мы ожидаем, что его отпустят уже завтра", - сказал после слушаний в четверг один из адвокатов бывшего главы МВФ Вильям Тэйлор.

Помимо крупного залога, судья Майкл Обус потребовал предоставления гарантийных обязательств на сумму 5 млн. долл., которые выплатят поручители "в случае, если Стросс-Кан скроется от американского правосудия". Вопреки ожиданиям, он не будет проживать в квартире своей дочери на Манхэттене - на время судебного процесса его домом станут апартаменты, арендованные здесь его супругой. По решению судьи, за Д.Стросс-Каном будет установлено круглосуточное видеонаблюдение. Кроме того, рядом с ним будет постоянно находиться вооруженный охранник, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Против освобождения подсудимого из-под стражи категорически выступала прокуратура США. По мнению обвинителей, Д.Стросс-Кан может попытаться покинуть территорию США. "Если он сбежит во Францию, нам вряд ли удастся добиться его возвращения", - заявили на этой неделе представители прокуратуры.

Аудиторская компания Ernst & Youngпредставила исследование корпоративного мошенничества и коррупции в странах Европы, Украина оказалась одной из самых коррумпированных стран.

Как пишет газета «Коммерсант-Украина» (№ 78 от 20.05.2011г.), это уже второй отчет компании, затрагивающий Украину. В этом году среди 2300 респондентов (от рядовых сотрудников до руководителей высшего звена) из 25 европейских стран было опрошено 100 представителей крупных украинских компаний.

В опрос Ernst & Young впервые включен пункт об уровне коррупции в стране. 91% украинских предпринимателей считают, что взяточничество и коррупция широко распространены. По этому показателю Украина уступает лишь России (93%), в то время как в среднем по Европе он составил 62%. Но если в Европе об увеличении уровня коррупции в текущем году сообщили 40% респондентов-предпринимателей, то в Украине – 55%.

Обнародованный вчера ежегодный рейтинг конкурентоспособности Института развития менеджмента швейцарской бизнес-школы (IMD) подтвердил эту ситуацию. Украина сохранила в нем 57-ю позицию среди 59 исследуемых стран, опередив лишь Хорватию и Венесуэлу. Однако по показателю уровня коррупции Украина заняла последнее место, оказавшись хуже России, расположившейся на одну позицию выше.

(УНИАН)