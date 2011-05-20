Эксперты: Азаров может быть уволен не раньше осени

Эксперты считают, что премьер-министр Николай АЗАРОВ может быть уволен не раньше осени этого года.

В частности, политтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил, что «отставка АЗАРОВА не может быть раньше осени 2011 года». Он объяснил, что политический «тяжеловес» Н.АЗАРОВ сейчас полностью устраивает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, а следовательно его отставка может произойти только в случае нахождения адекватной ему замены. Как добавил Т.БЕРЕЗОВЕЦ, если нынешний премьер не будет уволен осенью, то «доживет в своей должности до очередных парламентских выборов, которые состоятся в октябре 2012 года».

Среди министров действующего правительства, которые могут быть уволены в ближайшее время, Т.БЕРЕЗОВЕЦ назвал министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЁВА. Основанием для этого он назвал действия милиции 9 мая во Львове. Также политтехнолог считает, что отставка угрожает и министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО. По его словам, это возможно в случае срыва переговоров с Европейским Союзом о подписании соглашения об ассоциации.

Еще один эксперт по политическим вопросам Алексей ГОЛОБУЦКИЙ так называемыми «неприкосновенными» фигурами в составе действующего Кабмина назвал Андрея КЛЮЕВА, Бориса КОЛЕСНИКОВА и Юрия БОЙКО. Объяснением этому, по его мнению, является то, что они возглавляют определяющие для страны отрасли. Вместе с тем А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что будущее этих правительственных чиновников все равно зависит от развития возглавляемых ими секторов.