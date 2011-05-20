Качество морской воды у берегов Одессы в пределах санитарных норм

Состояние воды в море возле десяти пляжей Одессы в пределах нормы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня главный санитарный врач Одессы Иван КЛИМЕНТЬЕВ, пригласив жителей и гостей города отдохнуть в выходные дни на берегу Одессского залива.

За последнюю неделю на пляжах города специалисты исследовали 83 пробы морской воды и после анализов по 11 показателям пришли к выводу, что качество воды находится в пределах допустимых норм, а показатель заражения острыми кишечными инфекциями ниже прошлогоднего.

Вместе с тем, температура морской воды у одесских берегов пока в пределах 15-16 градусов.