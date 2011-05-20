Страны Евросоюза пока не договорились о новых санкциях против Беларуси

Брюссель. Страны Европейского Союза пока не договорились о новых санкциях против Беларуси.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

«Дискуссии продолжаются между странами-членами относительно нового набора санкций», - сказал он накануне заседания Совета иностранных дел ЕС, которое состоится 23 мая в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, вопрос о ситуации в Беларуси будет обсуждаться по просьбе Швеции в разделе «Разное», что не предусматривает принятия определенных решений.

«Есть еще дискуссии не о лицах, но о предприятиях и компаниях, которые могут попасть под санкции с точки зрения экономического влияния на ситуацию в стране», - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, дипломаты стран ЕС начали обсуждение возможных экономических санкций против Беларуси.

31 января этого года Совет иностранных дел ЕС уже ввел ограничительные санкции против 157 чиновников Беларуси, а 21 марта – расширил список чиновников до 175 человек. Эти санкции предусматривают запрет на путешествия в ЕС и замораживание активов.

Санкции ЕС были введены после событий 19 декабря 2010 года, когда милиция Беларуси разогнала мирную демонстрацию в Минске, арестовав около 1000 человек, включая оппозиционных кандидатов на пост Президента Беларуси.