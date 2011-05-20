Анонс на 23 мая

* Пресс-конференция на тему: «Альтернативная энергетика как модель энергетической самостоятельности Украины». Участники: Валерий Боровик, председатель правления Альянса «Новая энергия Украины»; Иван Надиин, председатель Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива; Степан Кудря, зам.директора Института возобновляемой энергетики НАНУ; Алексей Изотенко, гендиректор Ассоциации «Укрбиоэнерго»; Юрий Болозович, начальник отдела инновационных технологий и альтернативной энергетики Украинского научно-исследовательского института «Ресурс».

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “В каких условиях работают наши моряки под флагами иностранных государств и как защитить их права?”, по результатам реализации поддержанного Международным Фондом “Відродження” проекта мониторинга трудовых соглашений, заключаемых с моряками агентствами по найму на работу (crewing agencies). Мониторинг проведен БО “Асоль”, г. Одесса, известной своей активной деятельностью во время освобождения моряков судна “Ариана” с пиратского плена в 2009 году, после чего организация продолжает работать в сфере защиты прав украинских моряков.

* Пресс-конференция на тему: «Состояние и судьба объектов культурного наследия ЮНЕСКО в Украине». Участники: Сергей Кролевец, председатель Всеукраинской ассоциации музеев и заповедников; Александр Бригинец, глава Комиссии по вопросам культуры и туризма Киевского горсовета”; Ирина Никифорова, координатор общественной инициативы «Киевляне против разрушения Киева».

* Состоится украинско-китайский бизнес-форум. Форум проводится под эгидой Департамента международного торгово-экономического сотрудничества провинции Гуандун (Китай) при содействии Торгово-промышленной палаты Украины и Посольства Китайской Народной Республики в Украине. В состав китайской делегации входят представители 30 компаний.

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