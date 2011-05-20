Главное на 20 мая (вечер)

Финансы

ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году до 4,5%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году с 4% до 4,5%.

Об этом говорится в опубликованном сегодня на сайте ЕБРР квартальном экономическом отчете.

При этом отмечается, что перспективы роста экономики в регионе операций ЕБРР улучшились, но долговой кризис в странах еврозоны, а также инфляционное давление могут оказать негативное влияние на восстановление экономики стран региона ЕБРР.

«ЕБРР пересмотрел свои перспективы региона, в среднем рост составит 4,6% в 2011 году и на 4,4% в 2012 году, предыдущий прогноз на 2011 год в январе - рост на 4,2%» - сообщается на сайте ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госкомстата, рост ВВП Украины в I квартале 2011 года против I квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 г.) составил 5,2%.

Рост ВВП в I квартале 2011 года против IV квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 2,9%.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2010 года составил 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (ранее Госкомстат оценивал номинальный ВВП за 2010 год в 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Рост ВВП Украины в I квартале 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) против аналогичного периода 2009 года составил 4,8% (номинальный ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), во II квартале – 5,5% (260,150 млрд. грн.), в III квартале – 3,6% (304,709 млрд. грн.), в IV квартале – 3,3% (310,320 млрд. грн.) и в целом за 2010 год против 2009 года – 4,2%.

Справка УНИАН. Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

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Госказначейство осуществило автоматическое возмещение НДС на сумму 1,202 млрд. грн.

Государственным казначейством Украины осуществлено автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) 73 налогоплательщикам на сумму 1,202 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Госказначейства.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), по результатам апреля автоматическое возмещение НДС получат 82 предприятия.

По словам председателя ГНСУ Виталия ЗАХАРЧЕНКО, предприятия, которые получат возмещение в автоматическом режиме, расположены почти во всех регионах Украины. Им возместят 1,2 млрд. грн. НДС, или 34% от общей суммы возмещения.

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Президент подписал закон об упрощении учреждения бизнеса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры учреждения предпринимательства», которым создаются одинаковые стартовые условия для начала ведения бизнеса в Украине субъектами ведения хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С этой целью внедряется возможность для учредителей - юридических лиц (кроме акционерных обществ) создавать уставные фонды в размерах и в составе, которые им необходимы для учреждения собственного дела.

Законом также минимизируются расходы собственных средств учредителей на этапе создания юридических лиц, которые на данное время расходуются на оплату учреждениям банков при открытии временных счетов, и на внесение денежных средств в качестве взносов в уставные фонды к моменту проведения их государственной регистрации в качестве юридических лиц, на оплату за нотариальное заверение подписей учредителей на учредительных документах и решения учредителей или уполномоченного ими органа о создании юридического лица.

Также законом упрощаются требования, действующие в данное время, относительно обязательного нотариального оформления отдельных документов, которые подаются на проведение государственной регистрации.

Как отмечают в пресс-службе, этот закон является выполнением Программы экономических реформ на в 2010-2014 году «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Его реализация позволит упростить и оптимизировать процедуры по созданию юридических лиц разных организационно-правовых форм ведения хозяйства, что, в свою очередь, будет поощрять предпринимателей к учреждению собственного дела и будет способствовать улучшению условий для открытия бизнеса по рейтингу программы Doing Business по критерию «открытие бизнеса».

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НБУ увеличил объемы золота в международных резервах почти на 0,7%

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-апреле 2011 года увеличил объемы золота в международных резервах почти на 0,7%, или на 0,006 млн. тройских унций, – до 0,891 млн. тройских унций.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Номинальная стоимость золота в резервах увеличилась на 9% - до 1363,52 млн. долл.

По состоянию на конец апреля т.г., объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 36,884 млрд. долл., в т.ч. ценные бумаги – 20,757 млрд. долл., валюта и депозиты – 16,126 млрд. долл.

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец апреля т.г. составил 23,68 млн. долл.

Как сообщалось, за январь-апрель 2011 года международные резервы Нацбанка выросли на 10,9%, или 3,775 млрд. долл.

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ТЭК

НКРЭ пересмотрела инвестпрограммы 4 облэнерго

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пересмотрела инвестиционные программы энергоснабжающих компаний "Житомироблэнерго", "AES-Киевоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Севастопольэнерго" на 2011 год.

Как сообщили УНИАН в комиссии, соответствующее решение комиссия приняла на заседании в четверг.

В частности, инвестпрограмма "AES-Киевоблэнерго" увеличена до 142,099 млн. грн. (здесь и далее с НДС). При этом учтены неосвоенные на выполнение инвестпрограммы-2010 средства в размере 21,062 млн. грн и 1,130 млн. грн. прибыли компании в текущем году.

В свою очередь, инвестиционная программа "Житомироблэнерго" возросла до 74,708 млн. грн. Инвестпрограмма расширена за счет 7,382 млн. грн. неосвоенных средств в 2010 году, и 2,5 млн. грн. прибыли компании в текущем году.

Также увеличена инвестпрограмма «Прикарпатьеоблэнерго» до 122,265 млн. грн., за счет 16,171 млн. грн. прибыли компании в текущем году.

Инвестиционная программа "Севастопольэнерго" увеличена до 28,593 млн. грн. исключительно за счет неиспользованных в 2010 году средств в размере 1,328 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в четверг пересмотрела тарифы 42 энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии.

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Кабмин утвердил титул реконструкции ПС 330/110/10 кВ «Северная»

Кабинет Министров Украины утвердил титул расширения и реконструкции подстанции 330/110/10 кВ «Северная» общей сметной стоимостью 557,263 млн. грн.

Титул утвержден распоряжением правительства от 18 мая №426-р.

Заказчиком строительства непосредственно линии определена НЭК «Укрэнерго». Генеральным подрядчиком – ПАО «Укрэнергомонтаж»

Согласно документу, реконструкцию подстанции планируется осуществить в 2011-2013 гг. Проект будет финансироваться за счет средств Государственного бюджета в размере 50,048 млн. грн. и тарифа НЭК «Укрэнерго» в размере 507,215 млн. грн.

Справка УНИАН. Реконструкция ПС «Северная» является логическим продолжением проекта строительства воздушной линии (ВЛ) 750 кВ «Ривненская АЭС – подстанция Киевская», целью которого является перенаправление избыточных мощностей западно-украинских АЭС в центральную Украину, в частности в Киев, который начинает испытывать дефицит электроэнергии. «Северная» является одной из четырех подстанций, которые образуют так называемое «Киевское энергокольцо 330 кВ».

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Промышленность

Евросоюз запретил использование кадмия

Брюссель. Европейская комиссия одобрила законодательство, запрещающее использование кадмия в ювелирных изделиях, всех видах пластиковых изделий и в припое для пайки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующие поправки в европейское законодательство REACH, регулирующее рынок химических веществ, предполагают введение запрета уже с декабря этого года.

«Это хорошая новость для потребителей, а также для промышленности, которая уже разработала альтернативы для этой субстанции», - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за промышленность, Антони ТАЙАНИ.

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Фондовый рынок

Янукович ветировал изменения в законодательство о ценных бумагах и фондовом рынке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" относительно финансового мониторинга профессиональных участников фондового рынка".

Как сообщает пресс-служба главы государства, основанием для такого решения стало то, что вводимый правовой институт обязательного отчуждения (продажи) принадлежащих физическому лицу акций (долей) профессионального участника фондового рынка не согласуется с конституционными гарантиями права частной собственности (статья 41 Конституции Украины).

Кроме того, из закона непонятно, кем будут определяться критерии осуществления "опосредствованного" владения акциями (долями). Отсутствие в законе такого определения позволит произвольно трактовать приведенную норму, которая при определенных условиях на практике может быть использована для противоправного перераспределения собственности.

В своих предложениях В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос обязательного отчуждения (продажи) принадлежащих физическому лицу акций (долей) профессионального участника фондового рынка должен решаться правоохранительными органами в порядке уголовного судопроизводства, если соответствующее имущество непосредственно связано с преступной деятельностью.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О ценных бумагах и фондовом рынке” относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка» 21 апреля. Законом определено, что профессиональные участники фондового рынка могут образовывать обособленные подразделения за пределами Украины по согласованию и в порядке, установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Транспорт/Связь

Железные дороги Украины увеличили грузоперевозки на 10,3%

За четыре месяца 2011 железнодорожным транспортом Украины перевезено 145,9 млн. тонн грузов, что на 13,6 млн. тонн (на 10,3%) больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, на протяжении января-апреля т.г. выросли объемы экспортных перевозок на 11,3%, внутренних - на 9,9% и транзитных - на 22,8%.

Во внутреннем сообщении перевезено 76,9 млн. тонн грузов. Среди них преобладали уголь (30,5 млн. тонн, на 4,8% больше), железная и марганцевая руды (13,4 млн. тонн, 4%) и стройматериалы (9,2 млн. тонн, 28,7%).

Экспортных грузов перевезено 39,8 млн. тонн. Основу экспортного грузопотока составили железная и марганцевая руды (11,1 млн. тонн, на 10,9% больше), стройматериалы (7,4 млн. тонн, 49,4%), каменный уголь (2,3 млн. тонн, 33,7%), нефть и нефтепродукты (1,3 млн. тонн, 13,5%).

В транзитном сообщении в январе-апреле т.г. перевезено 19,6 млн. тонн. Основу транзита составили нефть и нефтепродукты (7,2 млн. тонн, 16,7%), руда железная и марганцевая (3,8 млн. тонн, 111,3%), каменный уголь (2,9 млн. тонн, 13,6%).

При импортных перевозках основную долю грузов составляли каменный уголь (3,7 млн. тонн, что на 10,8% меньше), железная и марганцевая руды (1,2 млн. тонн, на 37% меньше), нефть и нефтепродукты (0,9 млн. тонн , на 15,5% больше) и стройматериалы (0,75 млн. тонн, на 30,8% меньше). Всего за 4 месяца т.г. импортных грузов перевезено 9,5 млн. тонн.

Напомним, перевозки грузов железными дорогами Украины в 2010 году выросли на 10,5% по сравнению с 2009 годом – до 432,5 млн. тонн, в т.ч. отправка грузов – на 11,1%.

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Соцполитика

Механизм компенсации расходов за перевозку льготников могут пересмотреть

Механизм компенсации расходов автоперевозчикам за перевозку льготников может быть пересмотрен. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, компенсация расходов автоперевозчиков за перевозку льготных категорий пассажиров остается проблемным вопросом для автомобильной отрасли. Чтобы урегулировать эту ситуацию, в Министерстве инфраструктуры работают над изменениями в нормативно-правовые акты, в частности, говорится о выделении дотаций из бюджета и изменении механизма предоставления льгот.

«Льготы - это серьезный вопрос. Как известно, льготников перевозят не все, а лишь отдельные перевозчики, осуществляющие перевозки пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования. Но все автоперевозчики должны быть в одинаковых условиях », - отметил глава Государственной администрации автомобильного транспорта Сергей ДОБРОХОД.

По его словам, льготник может ездить в автомобильном транспорте как остальные пассажиры, выплачивая стоимость билета. А уже потом с этим проездным документом обратиться в орган социальной защиты по месту жительства для компенсации затраченных средств.

Как сообщают в министерстве, автоперевозчики обратились к представителям Министерства инфраструктуры с просьбой вынести эту проблему на обсуждение Кабинета министров Украины.

Кроме того, в министерстве поднимают вопрос тарифообразования. Как отмечается в сообщении, сейчас тарифы согласовываются соответствующими ведомствами на государственном и местном уровнях. Как отметил С.ДОБРОХОД, тарифы должна регулировать рыночная конкуренция. «Мы должны постепенно идти к прозрачным тарифам, которые будут определяться рыночной экономикой», - подчеркнул глава Государственной администрации автомобильного транспорта.

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