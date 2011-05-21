Порошенко: реформа местного самоуправления должна предшествовать всем другим реформам
Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что предшествовать всем реформам должна реформа местного самоуправления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сказал на Международной научно-практической конференции «Реформирование местного самоуправления: национальный и международный опыт», которая вчера открылась в Виннице.
«Скажите мне, можно ли провести административную реформу, как реформу изменения функции государственной власти в Украине, без комплексного реформирования системы местного самоуправления? С моей точки зрения, сначала должна быть реформа местного самоуправления. Можно провести налоговую реформу в Украине без того, чтобы определить приоритет проведения реформы местного самоуправления, где налоговая реформа обеспечит финансовые возможности местного самоуправления? И так, если взять любую реформу в Украине - приходим к тому, что начинать нужно с реформы местного самоуправления », - пояснил П.ПОРОШЕНКО.
Он убежден, что определив концепцию и проведя эту реформу, уже тогда нужно проводить остальные реформ. «Почему реформа местного самоуправления не была начата до сих пор? Потому что, по моему убеждению, за перераспределение власти в пользу территориальной общины нужно бороться, и я хочу надеяться, что эта конференция является формой цивилизованной борьбы за интересы территориальных общин и построения эффективной власти в государстве», - сказал П.ПОРОШЕНКО.
Он считает, что «власть должна четко и понятно объяснить гражданам, что реформа местного самоуправления - это приближение власти к гражданину, сокращение дистанции, а значит, и повышение ее эффективности и прозрачности работы, ведь прозрачность вызывает доверие».