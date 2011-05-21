Украина и Беларусь 23-24 мая будут говорить о либерализации антидемпинговых мер

Украина и Беларусь 23-24 мая проведут очередной раунд переговоров о постепенном пересмотре и либерализации действующих антидемпинговых и специальных мер в двусторонней торговле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси, переговоры уполномочены проводить Министерство иностранных дел Беларуси и Министерство экономического развития и торговли Украины.

Очередной раунд переговоров состоится в Киеве.

В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы, связанные с проведением Украиной специального защитного расследования в отношении импорта нефтепродуктов, в том числе из Беларуси, а также антидемпинговых расследований относительно поставок в Украину шифера и листового стекла белорусского производства.