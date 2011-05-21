Тимошенко хочет, чтобы возбужденные против нее уголовные дела рассматривал суд присяжных

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО будет добиваться, чтобы возбужденные против нее уголовные дела рассматривал суд присяжных.

Об этом она заявила в эфире программы "ШустерLive" на Первом национальном телеканале.

"У нас Конституция предусматривает суд присяжных, и я буду обращаться к судебной системе, чтобы судил суд присяжных", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

После этого в студии программы прошел опрос, который показал, что большинство собравшихся не верит в честность суда над Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я тоже хочу суда, потому что в суде нам есть что показать, и именно поэтому мы пошли в Печерский суд, но то, что суды в Украине не судят, а выполняют заказ, это очевидно", - подчеркнула лидер «Батькивщины».