Украина в этом году перелистывает новую страницу в отношениях с ЕС - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в этом году Украина перелистывает новую страницу в отношениях с Европейским Союзом и открывает двери в объединенную Европу.

Об этом говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА к гражданам Украины по случаю Дня Европы, текст которого размещен на сайте Президента.

В обращении отмечается, что “объединенная Европа для нас – стратегический партнер и во многом пример. Мы все делаем для того, чтобы в ближайшем будущем Европа и Украина были неразделимы. Убежден, что Украина – это тот важный кирпич в фундаменте Европейского дома, который обеспечит ему надежность и перспективу”.

“Стратегическое партнерство Украины и ЕС неуклонно перерастает во взаимную интеграцию. В этом году мы перелистываем новую страницу в отношениях. Мы открываем двери в объединенную Европу. Завершаются переговоры по Соглашению об ассоциации. Мы неуклонно приближаемся к созданию углубленной зоны свободной торговли с ЕС. Выполняется План действий по либерализации Евросоюзом визового режима для Украины. Я убежден, что в недалекой перспективе мы отменим визовый режим для украинцев”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил убеждение, что “этот год принесет нам новые достижения на европейском пути”.