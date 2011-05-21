Грищенко: потребность в сближении Украины и Евросоюза является обоюдной

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что потребность в сближении Украины и Европейского Союза является обоюдной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении в Киеве на открытии Дня Европы.

«Потребность в сближении обоюдна. Украине нужен Европейский Союз. В то же время Европейскому Союзу, я убежден, нужна Украина, зажиточная и стабильная», - сказал он.

Министр отметил, что Украина и Евросоюз имеют общность идеалов и целей, а Украина имеет желание приобщиться к высоким жизненным стандартам для своих граждан, войти в пространство стабильности, безопасности и процветания на всем Европейском континенте.

По словам К.ГРИЩЕНКО, цель Украины заключается в осуществлении модернизации страны. «Сегодня мы видим, что Европа бьется в сердце Украины. Желаю всем силы и единства, чтобы достичь нашей общей европейской цели», - сказал он.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что Украина имеет большой потенциал и амбиции, которые способны обеспечить ей достойное настоящее и будущее.