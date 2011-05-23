Сегодня конвой должен доставить Луценко в суд - источник

Сегодня экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, как ожидается, будет доставлен в Печерский районный суд Киева, где на предварительном слушании будет рассматриваться уголовное дело в отношении его.

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.

“Насколько я информирован, 23 мая ЛУЦЕНКО утром к началу заседания должны доставить в суд”, - сказал собеседник агентства, отметив при этом, что не исключает изменений в этой процедуре.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо больших размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышения власти или служебных полномочий, что повлекло тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительных органов.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодание после решения суда в который раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больнице скорой помощи Киева.

17 мая Генпрокуратура направила в Печерский суд Киева уголовное дело на Ю.ЛУЦЕНКО.