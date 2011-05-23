ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Коломойский начал качать азербайджанскую нефть на Западную Украину» пишет – ОАО «Укртранснафта» начала прокачку нефти марки «Azeri Light» по нефтепроводу «Одесса-Броды» в проектном аверсном направлении на заводы…

http://delo.ua/ukraine/kolomojskij-nachal-kachat-azerb-157841/

* * *

Также «Дело» подает материал «На «Шустер Live» «испугались» Тимошенко», в котором пишет – Тимошенко в пятницу, 20 мая, внезапно приехала на вечернюю политическую программу «Шустер Live». Ведущий программы Савик Шустер пригласил её к центральному микрофону, чтобы она объяснила сложившеюся ситуацию с возбуждением против неё дела по газовым контрактам с Россией. Тимошенко пыталась рассказывать о нюансах, но её постоянно забрасывала своими вопросами Юлия Богословкая, не давая тем самым высказаться выступающей…

http://delo.ua/ukraine/na-shuster-live-ispugalis-157849/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Руководство уезжает из «Киева», в котором пишет - Министерство финансов решило уволить председателя правления подконтрольного ему банка "Киев". Сегодня Кабмин планирует назначить новым руководителем "Киева" заместителя председателя правления Южкомбанка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1645903

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Зона строгого нажима», в котором пишет – изданию стали известны подробности срыва заключения договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Подписание этого документа, который считался, безусловно, выгодным для Украины, заблокировали представители Узбекистана. Эксперты уверены, что отказ от подписания был пролоббирован Россией, которая таким образом отреагировала на решение Киева о выборе европейского вектора экономической интеграции…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1645898

* * *

Издание «Экономические известия» публикует материал «Банкротов улучшат на бумаге», в котором пишет – Кабмин предложил новые правила санации и ликвидации предприятий. Эксперты разделились во мнениях относительно законодательной инициативы правительства. Но и скептики, и оптимисты соглашаются, что, как минимум, кредиторы-залогодержатели ощутят от новшеств весьма неприятное послевкусие…

http://finance.eizvestia.com/full/bankrotov-uluchshat-na-bumage

* * *

Также «Экономические известия» подают материал ««Укрзалiзниця» проиграла борьбу за инвестиции», в котором пишут - ЕБРР переориентирует свои инвестиции в железнодорожную отрасль с государственного на частный сектор. Компания Inter Car Group, связанная с депутатом-регионалом Павлом Лебедевым, ведет переговоры с банком о получении кредита на $75 млн. на закупку грузовых вагонов. Кредитовать «Укрзалiзницю» в ближайшее время ЕБРР не намерен…

http://markets.eizvestia.com/full/ukrzaliznicya-proigrala-borbu-za-investicii

* * *

«Экономические известия» публикуют материал «Рак приходит легко», в котором пишут - украинцы предпочитают легкие сигареты крепким. А сегмент «легче легких» за прошлый год занял практически четверть рынка. В то же время сам рынок просел на 10% в прошлом году и более чем на четверть за последние два года…

http://markets.eizvestia.com/full/rak-prihodit-legko

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Бензин хотят продавать с «акцизной маркой» пишет - депутаты предлагают маркировать нефтепродукты, чтобы избавиться от «бодяги» и пополнить бюджет…

http://www.segodnya.ua/news/14251828.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Вип-жители Пущи-Водицы: у Попова деревянный домик, а «крутые» напоминают местным о войне» пишет – в элитном поселке под Киевом «хатынки» стоят с колоннами и фонтанами, а простые люди говорят о суперфейерверках по ночам и об опасном соседстве…

http://www.segodnya.ua/news/14251882.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Газовый канцлер» пишет – в совет директоров «Газпрома» может войти бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, возглавляющий комитет акционеров Nord Stream…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260586/gazovyj_kancler

* * *

Также «Ведомости» в публикации «GM хватит партнеров» пишут – General Motors решила развивать бизнес в России без создания новых СП. За несколько лет компания инвестирует в проекты более $1 млрд

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260631/gm_hvatit_partnerov

* * *

Издание «Известия» в публикации «Открыта формула дешевого бензина» пишет – правительство России готовит новые меры борьбы с ростом цен на бензин. Нехватка топлива в некоторых регионах ощущается уже три недели, и все это время оно дорожает. А значит, скоро расти начнут и цены на остальные товары и услуги. Правительство же собирается удержать инфляцию в 2011 году в рамках официального прогноза в 7,5%…

http://www.izvestia.ru/economic/article3155432/

(УНИАН)