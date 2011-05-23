Украина готова принять участие в восстановлении Кот д’Ивуара - Янукович

Украина готова активно участвовать в постконфликтном восстановлении Кот д’Ивуара.

Об этом говорится в послании Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к главе ивуарийского государства Аласана УАТТАРЕ, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По их данным, соответствующее послание В.ЯНУКОВИЧА передал А.УАТТАРЕ 21 мая посол Украины в Республике Кот д’Ивуар (по совместительству) Андрей ЗАЯЦ, который в статусе Специального представителя Президента Украины принял участие в церемонии инаугурации главы ивуарийского государства.

По данным МИД, на торжества, которые происходят после завершения острого кризиса политической безопасности в Кот д’Ивуаре, прибыли почти 100 иностранных делегаций, в том числе 23 главы государств и правительств.

Украинский дипломат использовал пребывание в Абиджане и Ямусукро для проведения ряда встреч с правительственными чиновниками и представителями деловых кругов с целью определения путей вывода украинско-ивуарийских отношений на новый уровень, прежде всего, в политической и торгово-экономической сферах, отметили в министерстве.

Как сообщалось, в декабре 2010 года на президентских выборах в Кот-д’Ивуаре одержал победу А.УАТТАРА, однако его соперник Лоран ГБАГБО отказался передать власть, что привело к народным восстаниям в стране. Вооруженное противостояние в стране завершилось только в апреле, когда Л.ГБАГБО после штурма президентской резиденции в Абиджане попал в руки сторонников А.УАТТАРЫ.