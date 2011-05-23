Главное на 23 мая (день)

Финансы

Украина добилась для себямаксимально выгодных условий в договоре о зоне свободной торговли СНГ и готова была подписать документ 19 мая на заседании глав правительств стран - участниц Содружества, однако из-за позиции Узбекистана подписание не состоялось.

Об этом в интервью УНИАН сообщил ответственный за подготовку документа, уполномоченный правительством Украины по сотрудничеству с СНГ Валерий МУНТИЯН.

“Подписание не состоялось из-за нерешенных вопросов, прежде всего, с Узбекистаном.

Зона свободной торговли должна быть без изъятий и ограничений, но Узбекистан заявил, что не будет отменять экспортные и импортные пошлины. На предложение применить переходный период Ташкент также не дал согласия”, - сказал В.МУНТИЯН.

Он подчеркнул, что проект договора, представленный на рассмотрение глав государств 19 мая, удовлетворяет Украину.

«Этот вариант мы были готовы подписать», - отметил В.МУНТИЯН.

При этом он подчеркнул, что несмотря на существующие изъятия и некоторые ограничения, в частности, касаемо сахара и водки, для Украины при действии согласованных условий свободной торговли товарооборот со странами СНГ может увеличиться на 35%.

«В отношении Украины действует изъятие по сахару и водке. Но даже этот вариант очень выгоден для нас. Это большой плюс. Согласованные условия торговли дают нам увеличение товарооборота со странами СНГ на 35%, а с учетом отмены спецрасследований по договоренности с Россией – это еще один миллиард долларов. Так что мы добились выгодного варианта договора. Он отстаивает национальные интересы», - сказал В.МУНТИЯН.

При этом он сообщил, что 28 июня на заседании Экономического совета на уровне первых вице-премьеров проект договора будет еще раз рассмотрен, и если позиция Узбекистана изменится, то и Украине, возможно, придется скорректировать свою позицию.

«Посмотрим общую картину. Если Узбекистан или другая страна изменит позицию, то, конечно. проанализируем, как в связи с этим может быть скорректирована позиция Украины, - сказал В.МУНТИЯН.

Бывшему директору-распорядителю МВФ Доминику Стросс-Кану, ушедшему в отставку на фоне сексуального скандала, причитается от фонда единовременное "выходное пособие" в размере 250 тыс.долл. Об этом сообщила пресс-служба МВФ, передает ИТАР-ТАСС.

В то же время в пресс-службе отметили, что называемые СМИ суммы будущих выплат Д.Стросс-Кану в качестве "годовой пенсии и сопутствующих пособий" являются "сильно преувеличенными". Эти суммы будут в последующие годы "гораздо меньше" нынешнего выходного платежа.

Восстановление Японии после произошедшего в марте землетрясения и последовавшего за ним разрушительного цунами может обойтись государству в сумму от 10 до 15 триллионов йен (184 миллиарда долларов), сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра экономики Японии Каору ЙОСАНО.

По его словам, государству может понадобиться выпуск облигаций для покрытия расходов на восстановление страны, однако оно не должно забывать о путях их дальнейшего погашения.

"Я понимаю тех, кто говорит о выпуске облигаций для (восстановления после) землетрясения. Но мы не должны опрометчиво занимать деньги, не думая о том, как выплатить их обратно. Если нам придётся выпускать облигации для восстановления (страны), мы должны будем решить, через сколько лет и как мы вернём деньги", - заявил Йосано, выступая по японскому телевидению.

Премьер-министр Японии Наото КАН в конце апреля заявлял о необходимости пересмотра и нового старта экономических и социальных мер, которые бы учитывали те изменения, которые внесли в жизнь страны последствия разрушительного землетрясения 11 марта.

Намеченный курс предусматривает серьезные изменения в развитии экономической и социальной жизни, направленные на скорейшее восстановление страны, а также коренной пересмотр стратегии страны в атомной энергетике.

Конкретные направления для осуществления намеченного плана будут приняты в июне.

План предусматривает социальное и финансовое обеспечение в связи с последствиями землетрясения, а также новый проект государственной стратегии. В частности, предполагается, что в июне этого года будут утверждены направления единой социальной и налоговой реформы, осуществление которой будет проведено в течение трех последующих лет. Реформа позволит обеспечить финансовую поддержку мерам, направленным на восстановление страны, а также оздоровит ее финансовую сферу.

Землетрясение магнитудой 9,0 11 марта на северо-востоке Японии вызвало цунами высотой более десяти метров. Число жертв превысило 15 тысяч человек.

Энергетика

17-20 мая в г. Киеве состоялось Первое заседание Рабочей группы экспертов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и Турецкой государственной нефтяной компании ТРАО.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в заседании приняли участие председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и заместитель генерального директора компании ТРАО Бесим ШИШМАН.

Эксперты обеих компаний обсудили ряд вопросов относительно совместного изучения углеводородных ресурсов Черного моря и договорились о подписании в ближайшее время Соглашений о конфиденциальности и сотрудничестве.

В частности, стороны рассмотрели возможность совместной реализации проектов по поисково-разведывательным работам и добыче углеводородов на глубоководном шельфе Черного моря в соответствии с энергетической стратегией и законодательством обеих стран, а также проектирование и строительство на территории Турецкой Республики подземных хранилищ природного газа и поставки сжиженного природного газа в Украину.

Также в сообщении отмечено, что заседание указанной Рабочей группы состоялось во исполнение договоренностей, достигнутых во время Третьего заседания украинско-турецкой Рабочей группы по вопросам энергетики (г. Анкара, 10-11 марта 2011 г.), а также положений Меморандума о сотрудничестве между НАК «Нафтогаз Украины» и ТРАО.

Сводное технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проекту «Южный поток» будет готово в сентябре текущего года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил исполнительный директор проекта Марсел КРАМЕР.

По его словам, акционеры компании «South Stream AG», созданной для строительства газопровода «Южный поток», подготовят окончательное инвестиционное решение по проекту в конце 2012 года.

Он также сообщил, что отсутствие на данный момент разрешения со стороны Турции о прокладке трубы через свою территорию не помешает начать первые поставки газа в 2015 году.

«Российско-турецкая полемика вокруг «Южного потока»- это невероятно важный вопрос для обеих сторон и они делают все, чтобы решить его как можно быстрее. Но пока ничто не говорит о том, что эти проблемы могут помешать нам начать получать первые поставки газа уже в 2015 году», - сказал М.КРАМЕР.

Он напомнил, что ряд стран уже выразили свое желание участвовать в этом проекте.

«На данный момент мне неизвестно, чтобы кто-либо отказался от участия или вышел из графика. Сам проект в целом однозначно будет реализован в соответствии с графиком», - подчеркнул он.

(УНИАН)