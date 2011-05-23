Облако пепла исландского вулкана Гримсвотн приближается к Британии

Во вторник, 24 мая, до некоторых районов Великобритании может добраться облако вулканического пепла со стороны Исландии, предупреждает Европейская метеорологическая служба.

Как передает ВВС, по словам метеорологов, это еще не означает, что воздушное пространство над Британией придется закрыть для полетов, но исключать такую вероятность нельзя.

В то же время, Европейская организация безопасности аэронавигации (Евроконтроль) заявляет, что существует риск перемещения части облака пепла от извержения вулкана Гримсвотн в районы Северной Европы в ближайшие 48 часов в случае продолжения извержения и определенных метеоусловий.

Организация ссылается на данные Центра по вулканическому пеплу (Великобритания, Лондон).

«В зависимости от продолжающегося извержения вулкана и метеорологических условий, существует риск, что часть облака пепла может достигнуть районов Северной Европы в течение 48 часов», - говорится в сообщении Евроконтроля.

Вместе с тем Евроконтроль заявляет, что 23 мая не ожидается сколько-нибудь значительное влияние извержения вулкана на полеты в Европе.

В то же время, по информации ТСН, Норвегия и Гренландия запретили полеты из-за извержения вулкана. Дым от вулкана Гримсвотн на юго-востоке Исландии, который начал извергаться 21 мая, поднялся в воскресенье на высоту до 20 километров. Воздушное пространство над Исландией было временно закрыто, а все внутренние авиарейсы отменены. Трансатлантические рейсы в Исландию перенаправляются в другие аэропорты.

Гренландия частично закроет свое воздушное пространство во второй половине дня понедельника, сообщает агентство «Франс Пресс».

"Это пространство на высоте до шести тысяч метров к северу от города Кулусук, юго-восточнее острова Констебль Пойнт (Constable Point) будет закрыто для воздушного движения в связи с распространением облака пепла от извержения вулкана в сторону Гренландии", - отметил представитель управления воздушных сообщений Дании Naviair Хелле КОГСБЕЛЛ.

Напомним, 21 мая началось самое мощное за последние 100 лет извержение вулкана Гримсвотн.

Если извержение будет происходить в нынешнем темпе, то до вторника вулканический пепел может достичь севера Шотландии, а к четвергу или к пятнице пепел доберется до Франции, Испании, Великобритании.

Год назад извержение другого исландского вулкана Эйяфьядлаекудль стало причиной транспортного хаоса в Европе. Тогда в течение продолжительного времени были отменены рейсы практически во всех аэропортах северной и центральной Европы.

Сотни тысяч пассажиров на несколько дней застряли в европейских аэропортах. Авиаперевозчики понесли миллиардные потери.