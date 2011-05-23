Дело Луценко назначено для рассмотрения по существу. Мера пресечения оставлена - арест

Печерский районный суд Киева назначил для рассмотрения по существу уголовное дело об обвинении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, оставив ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение почти после часового перерыва объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Первое судебное заседание по делу по существу должно состояться 27 мая.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

Сегодня Печерский суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела против Ю.ЛУЦЕНКО.

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