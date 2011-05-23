Второй этап админреформы начнется с Минюста - Лавринович

Министерство юстиции Украины будет первым органом исполнительной власти, чьи территориальные органы будут реформированы в рамках административной реформы, которая проводится в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом проинформировал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ в ходе совещания с руководителями областных управлений юстиции, которая состоялась в рамках рабочей поездки министра в Кировоградскую область.

По словам министра, реформирование территориальных органов является вторым этапом админреформы.

«Министерство юстиции будет первым, на чьем примере будет продемонстрировано, каким образом можно реформировать территориальные органы исполнительной власти – как в осуществлении функций, так и в предоставлении административных услуг», - отметил он.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, на примере Минюста будет продемонстрировано, каким образом может быть организовано совместное обеспечение исполнения функций территориальных подразделений министерства, а также центральных органов исполнительной власти, которые координируются через министра.

В частности, в ходе реформирования планируется создание единого офиса, который будет обеспечивать общее управление кадровой работой, работой бухгалтерии и хозяйственного сектора для территориальных управлений юстиции и подразделений таких органов, которые контролируются через министра юстиции, как Государственная исполнительная служба и Государственная регистрационная служба.

По словам министра, в результате объединения в едином офисе функций, которые являются общими для указанных органов, будет сокращено количество задействованных для их реализации государственных служащих, а также сэкономлены государственные средства.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что главным заданием в рамках реформы территориальных органов исполнительной власти является обеспечение кадрового потенциала. Он подчеркнул, что речь идет не только о количестве работников. Министр отметил необходимость обеспечить высокий и профессиональный уровень административных услуг, которые предоставляются органами власти на территориальном уровне.