Луценко доставили в Киевский СИЗО

Сегодня после заседания Печерского районного суда Киева экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО доставили в Киевский следственный изолятор.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной пенитенциарной службе Украины

«Он прошел медицинское обследование, и с соответствующими рекомендациями он в дальнейшем будет находиться в следственном изоляторе», - сказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, в больнице скорой помощи Киева Ю.ЛУЦЕНКО находился с 10 мая, куда он был доставлен из СИЗО из-за ухудшения состояния здоровья в связи с голодовкой.

Сегодня в Государственной пенитенциарной службе Украины проинформировали, что после завершения медицинского обследования Ю.ЛУЦЕНКО переведут из больницы в Киевский СИЗО.

Печерский районный суд Киева сегодня своим решением оставил Ю.ЛУЦЕНКО меру пресечения в виде удержания под стражей.