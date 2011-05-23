Анонс на 24 мая

* Состоится торжественное открытие 7-го Всеукраинского съезда качества под девизом «Качество как национальная идея Украины».

* Государственное ипотечное учреждение совместно с КОГА проведут совещание на тему: «Программа финансирования завершения строительства жилья и возобновления рынка ипотечного кредитования населения в Киевской области».

* Окружной административный суд Киева продолжит рассмотрение иска ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" к Межведомственной комиссии по международной торговле. Ассоциация "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" требует признать противоправными действия и отменить решение Межведомственной комиссии по международной торговле о возбуждении и проведении специального расследования по импорту в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (бензина марок А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного топлива, мазута, печного топлива, сжиженного газа, битума дорожного, масла) независимо от страны происхождения и экспорта.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Капиталовложения в золото их плюсы и минусы". Ведущий финансовый консультант компании TeleTRADE, Юлия Конопля выступит с аналитическим финансовым прогнозом, ответит на возникшие вопросы, касающиеся инвестирования в золото, а также спрогнозирует изменение стоимости метала в контексте тенденций мирового рынка.

* Пресс-конференция на тему: «Во что инвестируют украинцы сегодня?», итоги социологического опроса компании X-Trade Brokers Ukraine. Вопросы: каким образом киевляне хранят деньги для защиты их от обесценивания в условиях курсовых колебаний и высокого уровня инфляции; какой валюте больше всего доверяет население; прогноз колебания курсов валют, депозитных ставок до конца года и др. В работе примет участие Владимир Олексюк, эксперт аналитического департамента X-Trade Brokers Ukraine.

* Пресс-конференция на тему: «Сможет ли Украина снизить цену на российский газ?». Участники: директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич и ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко.

* Пресс-конференция на тему: "Последствия дефолта Греции для евро и Украины: насколько вероятен рост курса гривны против евро до 8.0". После пресс-конференции в 14-30 продолжится вторая публичная дискуссия экспертов на тему: “Золото и серебро: покупать или продавать”. Спикеры: Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times; Александр Охрименко - президент Украинского аналитического центра; Виталий Палюра - член Правления банка "Кредит Днепр". Модератор: Стаинслав Шум - "Инвестгазета". Организатор: Capital Times; официальный партнер: банк "Кредит Днепр"; генеральный медиа партнер: "Инвестгазета"; организатор веб-трансляции: Українські новітні телекомунікації (UNTC).

* При участии руководства КГГА состоится открытие жилого дома на проспекте Правды, 5-Б. 31 квартира в этом доме предусмотрена для пострадавших от деятельности инвестиционно-строительной компании «Элита-Центр».

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