ЕС расширил список чиновников Беларуси, которым запрещен въезд в Европу

Брюссель. Европейский Союз расширил список чиновников Беларуси, которым запрещен въезд в Европу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС.

В соответствии с решением, список расширен на 13 человек.

Как отмечается в пресс-релизе Совета ЕС, такое решение принято в ответ на вынесение недавно приговоров бывшему кандидату в Президенту Беларуси Андрею САННИКОВУ и представителям оппозиции и гражданского общества.

Среди добавленных 13 человек – преимущественно судьи и прокуроры, принимавшие участие в судебных процессах.

Согласно решению, их активы в Европе также будут заморожены.

Как сообщал УНИАН, после событий 19 декабря 2010 года, когда милиция жестоко подавила мирную демонстрацию в Минске, ЕС уже ввел санкции против чиновников Беларуси в виде запрета на поездки в ЕС и замораживания их активов.

31 января этого года Совет иностранных дел ЕС ввел ограничительные санкции против 157 чиновников Беларуси, а 21 марта – расширил список чиновников до 175 человек.