Еврокомиссия готова подписать соглашение о ЗСТ с Украиной до сентября этого года

Европейская комиссия выражает готовность к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной не до конца этого года, а до сентября 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом заявили представители делегации под председательством бывшего Президента Польши, председателя Наблюдательного совета YES Александра КВАСНЕВСКОГО во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

По сообщению представителей делегации, европейская сторона готова к компромиссному решению в вопросе установления квот на сельскохозяйственную продукцию.