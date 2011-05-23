Еврокомиссия готова подписать соглашение о ЗСТ с Украиной до сентября этого года
19:59, 23 мая 2011Разное
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Европейская комиссия выражает готовность к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной не до конца этого года, а до сентября 2011 года.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом заявили представители делегации под председательством бывшего Президента Польши, председателя Наблюдательного совета YES Александра КВАСНЕВСКОГО во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.
По сообщению представителей делегации, европейская сторона готова к компромиссному решению в вопросе установления квот на сельскохозяйственную продукцию.
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