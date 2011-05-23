Главное на 23 мая (вечер)

Финансы

Президент: во втором полугодии нужно повысить зарплаты и пенсии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что во втором полугодии текущего года уровень зарплат и пенсий необходимо пересмотреть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

«У нас есть, безусловно, большое желание, чтобы на второе полугодие был пересмотрен бюджет. Идет перевыполнение его доходной части. Нужно посмотреть, возможно, во втором полугодии мы можем немножко повысить заработные платы, пенсии, посмотреть по Пенсионному фонду, что у нас там делается, какие проблемы», – сказал Президент.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил: “Хотя я хорошо понимаю, что у нас финансовая ситуация довольно сложна в связи с выплатой международных долгов, но давайте посмотрим, что нам дала экономика в этом полугодии и что мы можем на второе полугодие уже предложить”.

“И с точки зрения развития регионов, и достройки незавершенных объектов, дорог, объектов социальной инфраструктуры и т.п», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

***

Правительство до конца года планирует завершить дерегулирование экономики

Кабинет Министров Украины планирует завершить работу по дерегулированию национальной экономики уже до конца текущего года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ доложил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Как раз в этом направлении, по моему мнению, работа ведется интенсивно, в необходимом темпе. И мы преисполнены решимости в текущем году эту работу завершить», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он заметил, что глава государства держит процесс дерегулирования под постоянным контролем, ведь от этого зависит реальное облегчение условий работы бизнеса.

По словам руководителя правительства, на минувшей неделе парламент принял практически все законы, которые были наработаны по этому вопросу. Правительство, со своей стороны, также приняло большое количество нормативных документов, которые развивают положения дерегулирующих законов.

***

ТЭК

Реализация бензина в Украине через АЗС сократилась на 9,3%

Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 7408 единиц, в апреле сократилась на 9,3%, по сравнению с апрелем 2010 года, до 268,9 тыс. тонн, а дизельного топлива увеличилась на 0,9% – до 137,8 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 50,6% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 44,1% – А-90-93, 5,3% – А-72-80.

В апреле через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и сжиженного и сжатого газа для автомобилей на общую сумму 5,425 млрд. грн., из которой 3,513 млрд. грн. (64,7%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,552 млрд. грн. (28,6%) – от продажи дизельного топлива, 231,6 млн. грн. (4,3%) – от продажи сжиженного газа и 129,1 млн. грн. (2,4%) – от продажи сжатого газа.

На 1 мая 2011 года на АЗС в остатках насчитывалось 122,6 тыс. тонн бензина, 56,4 тыс. тонн дизельного топлива, 6,6 тыс. тонн сжиженного газа и 0,4 тыс. тонн сжатого газа.

***

За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине снизились в среднем на 1,1%

С 16 по 23 мая 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,1 – 1,9% (в среднем на 1,1%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 16 по 23 мая 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 1,9%, или на 230 грн./тонна, – до 11 770 грн./тонна; на бензин А-92 – снизились на 0,6%, или 70 грн./тонна, – до 12 350 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 12 830 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 1,6%, или 160 грн./тонна, – до 10 020 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

***

Россия готова инвестировать в развитие «Турбоатома» при условии создания СП - глава Росатома

Россия готова инвестировать в развитие одного из крупнейших в мире турбиностроительных предприятий ОАО «Турбоатом» (Харьков) при условии создания на его базе совместного украино-российского предприятия.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил глава Росатома Сергей КИРИЕНКО.

«Мы обсуждали с правительством Украины проекты по расширению заказа для харьковского "Турбоатома". Если оно примет решение о создании совместного предприятия на базе "Турбоатома", мы туда будем инвестировать», - сказал он.

При этом, как отметил С.КИРИЕНКО, в рамках проекта на предприятии можно было бы наладить производство нового поколения турбин, поскольку в настоящее время наблюдается снижение спроса на старые модификации оборудования, выпускаемого заводом.

«Завод имеет хороший потенциал, а самое ценное - это опыт коллектива. Но этот потенциал нужно реализовать», - подытожил глава Росатома.

Справка УНИАН. Харьковский турбинный завод ОАО «Турбоатом» – одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставку, наладку, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» эксплуатируется в 45 странах мира на четырех континентах.

Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляется Фондом государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании

***

Соцполитика

Азаров заверил Януковича в своевременности социальных выплат

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заверил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в своевременности социальных выплат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время сегодняшней встречи Н.АЗАРОВА с главой государства.

«Во всех областях созданы достаточные запасы финансов, которые позволят выплатить отпускные, всю необходимую помощь. Здесь не будет никаких проблем ни в одной из областей», – сказал руководитель правительства.

Президент также дал конкретные поручения, связанные с подготовкой изменений к бюджету. «Экономика дает возможность пойти на досрочное повышение тарифной сетки, должностных разрядов в бюджетной сфере», – заметил Н.АЗАРОВ.

***

Кабмин утвердил порядок использования средств для предоставления помощи беженцам

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления помощи беженцам.

Данный порядок утвержден правительственным постановлением от 18 мая 2011 года №514, которое размещено на официальном сайте Кабмина.

Согласно утвержденному порядку, главным распорядителем средств является Министерство внутренних дел. Бюджетные средства направляются на: создание и содержание пунктов временного размещения беженцев, в том числе на оплату труда работников, создание условий для содержания беженцев (приобретение продуктов питания, белья, предметов первой необходимости), оплату коммунальных услуг; ведение централизованного учета лиц, подавших заявления о предоставлении им статуса беженца; предоставление первой помощи беженцам; изготовление документов, подтверждающих личность беженцев.

***

Кабмин повысил оклады работников 1-7 тарифных разрядов

Кабинет Министров повысил размеры должностных окладов работников 1-7 тарифных разрядов.

Это предусмотрено правительственным постановлением от 11 мая 2011 года №524, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Документом предусмотрено, что должностные оклады (тарифные ставки) работников устанавливаются в таких размерах: первого тарифного разряда – 960 грн. с 1 июля, 985 грн. с 1 октября и 1004 грн. с 1 декабря 2011 года; второго – 965 грн., 990 грн. и 1009 грн.; третьего – 975 грн., 1000 грн. и 1019 грн.; четвертого – 985 грн., 1010 грн. и 1029 грн.; пятого – 995 грн., 1020 грн. и 1039 грн.; шестого – 1005 грн., 1030 грн. и 1049 грн.

С 1 июля и с 1 октября т.г. должностные оклады работников седьмого тарифного разряда устанавливаются в размерах 1015 грн. и 1040 грн. соответственно.

Также данным постановлением Кабмин поручи Министерству социальной политики до 1 августа 2011 года завершить переговоры с профсоюзами бюджетной сферы относительно установления в 2012 году размера должностного оклада работников первого тарифного разряда единой тарифной сетки и должностных окладов работников бюджетной сферы, в частности, госслужащих, с целью постепенного приближения размеров окладов к законодательно гарантированным.

***

Строительство

Колесников: НСК «Олимпийский» готов на 87%

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» готов на 87%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«На 87%, считают наши специалисты», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В то же время он сообщил, что дата открытия реконструированного НСК «Олимпийский» будет определена до конца мая.

Б.КОЛЕСНИКОВ также сообщил, что в начале июня на «Олимпийском» начнется монтаж сидений. Всего их будет смонтировано более 70 тысяч.

***

Кабмин пересмотрит тарифы на коммуналку - поручение Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству на специальном заседании рассмотреть вопрос относительно тарифообразования на жилищно-коммунальные услуги и исправить ситуацию там, где имеются завышения тарифов, неоправданные расценки.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ после встречи с Президентом Украины.

В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству сделать жесткие выводы в отношении должностных лиц, которые медлят с решением вопроса о тарифах на жилищно-коммунальные услуги.

«Глава государства обеспокоен медлительностью, с которой рассматриваются вопросы, связанные с тарифными соотношениями, тарифами жилищно-коммунального хозяйства», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он напомнил, что Президент “неоднократно отмечал: ответственные за тарифообразование лица должны устранить имеющиеся завышения тарифов, исправить неоправданные расценки”.

***

Кабмин утвердил порядок применения строительных норм, гармонизированных с европейскими

Кабинет министров Украины сегодня утвердил Порядок применения строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций, и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно сообщению, порядок определяет механизм одновременного действия строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций, и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза.

«Порядок будет распространяться на строительные нормы по проектированию конструкций зданий и сооружений, которые относятся к I-ІV категориям сложности. Проектирование конструкций зданий и сооружений, которые относятся к V категории сложности, осуществляется исключительно по строительным нормам, разработанным на основе национальных технологических традиций», - пояснил В. ТИХОНОВ.

Вице-премьер-министр также отметил, что для проектирования объектов заказчик вместе с проектировщиком могут выбрать строительные нормы, разработанные на основе национальных технологических традиций, или строительные нормы, гармонизированные с нормативными документами Европейского Союза. Вид строительных норм, которые используются при проектировании объектов, обусловливается в задании на проектирование.

«Не могут одновременно применяться в проектной документации на один объект строительные нормы, разработанные на основе национальных технологических традиций, вместе со строительными нормами, гармонизированными с нормативными документами Европейского Союза», - уточнил В.ТИХОНОВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине действуют 228 строительных норм технического характера, а также 145 строительных норм по вопросам ценообразования. Весомой составляющей этих строительных норм являются требования к проектированию зданий, конструкций и изделий.

Порядок применения строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций, и строительных норм, гармонизированных с нормативными документами Европейского Союза, разработан во исполнение закона «О регулировании градостроительной деятельности».

Справка УНИАН. Еврокоды (EN Eurocodes) – комплект Европейских стандартов по проектированию конструкций зданий и сооружений, который разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN) на основе соглашения с Комиссией Европейского Сообщества.

Строительные нормы, гармонизированные с нормативными документами Европейского Союза, – государственные строительные нормы, которые устанавливают требования проектирования строительных конструкций по пакетам Еврокодов, которые приняты в Украине в статусе национальных стандартов.

Строительные нормы, разработанные на основе национальных технологических традиций, – государственные строительные нормы, которые устанавливают требования проектирования строительных конструкций и сооружений в соответствии с достижениями национальных традиционных научных школ.

***

Агро

Украина продолжает наращивать импорт овощей – эксперты

В апреле 2011 года импорт овощей в Украину вырос до 41,5 тыс. тонн, что вдвое больше по сравнению с апрелем 2010 года. По данным Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), картофель в основном завозили из Египта и Нидерландов, капусту - из Польши и Македонии, помидоры - из Турции, лук - из Египта и Польши, морковь и столовую свеклу - из Польши и Нидерландов.

Эксперты УКАБ объясняют активность импорта значительным ростом цен на овощи в Украине, который возник из-за неразвитости инфраструктуры и ограниченности предложения отечественных овощей. «Неспособность сохранить и довести с минимальными потерями произведенную продукцию до потребителя является основной причиной роста цен и импорта овощей в Украину», - отметил эксперт аграрных рынков УКАБ Роман СЛАСТЕН.

По его словам, проблема «хранилищ и рынков» в следующие несколько лет будет основным фактором подорожания овощей в зимне-весенний период. «Сдвиги в вопросе развития инфраструктуры пока минимальные: сельхозпредприятия пока не слишком заинтересованы в овощеводстве и картофелеводстве, хозяйства населения просто не имеют финансовой возможности строить современные хранилища, а государственная поддержка в данном вопросе тоже недостаточна», - пояснил Р.СЛАСТЕН.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН