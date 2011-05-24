В деле Стросс-Кана появилась улика, которая может стать свидетельством его виновности

В деле о попытке изнасилования, по которому проходит экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, появилась первая улика, которая может стать главным свидетельством его виновности. Как сообщили в понедельник местные СМИ, следы ДНК, обнаруженные на одежде потерпевшей, соответствуют образцам, взятым у бывшего главы МВФ.

Как передает ИТАР-ТАСС, Д.Стросс-Кан сдал анализы на ДНК сразу после ареста 14 мая. Он был задержан в международном аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в Париж, после чего был доставлен в следственную тюрьму, где ему предъявили обвинения в сексуальном домогательстве к 32-летней горничной нью-йоркского отеля "Софитель". По ее словам, Д.Стросс-Кан изнасиловал ее в номере гостиницы, где она убиралась. В свою очередь, адвокаты экс-главы МВФ утверждают, что "никаких свидетельств сексуального контакта, происшедшего по принуждению, нет".

В конце прошлой недели 62-летний Д.Стросс-Кан был освобожден из тюрьмы после внесения поручителями залога в 1 млн долл наличными и 5 млн долл поручительного платежа и помещен под домашний арест. Сейчас он проживает в квартире на Манхэттене, которая принадлежит частной охранной фирме "Строз Фрайдберг". Согласно решению суда, именно на сотрудников этой компании возложена задача по надзору за обвиняемым.