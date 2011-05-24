ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Миллион для алых роз Виктора Януковича» пишет – Государственное управление делами при президенте Украины (ГУД) закупило цветочную и растительную продукцию для обеспечения официальных мероприятий с участием Виктора Януковича. Ориентировочная сумма, которую государство потратит на эти цели из бюджета с апреля по декабрь 2011 года, составит 900 тыс. грн.

http://delo.ua/ukraine/million-dlja-alyh-roz-viktora-ja-157926/

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Также «Дело» подает материал «Экс-глава МВФ Стросс-Кан считает, что пал жертвой интриг Путина», в котором пишет – по мнению бывшего руководителя Международного валютного фонда, Париж и Москва решили помешать его участию в президентской гонке во Франции…

http://delo.ua/world/eks-glava-mvf-stross-kan-schita-157921/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Клиентов ловят сетью», в котором пишет - украинские банки постепенно осваивают новые технологии работы с клиентами и более активно продвигают возможности дистанционного осуществления банковских операций в интернете. Пока банкиры демонстрируют альтруизм и предоставляют виртуальные услуги недорого – в среднем до 5 грн. за межбанковский платеж. Однако в будущем они планируют перевести на интернет-канал большую часть своих клиентов, чтобы зарабатывать на этом, а также сократить количество классических отделений и снизить административные затраты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1646591

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нафтогаз» не пойдет в разведку один», в котором пишет – НАК обсуждает с турецкой госкомпанией ТРАО совместную разведку нефти и газа на шельфе Черного моря. В Минэнерго говорят, что с ТРАО может быть создано СП, и ожидают, что это сотрудничество позволит Украине в будущем войти в проект газопровода Nabucco. Но ТРАО не является сильным добытчиком, поэтому СП с ней для "Нафтогаза" не слишком выгодно, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1646616

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Достройка Хмельницкой АЭС застопорилась», в котором пишет – правительство Азарова не смогло обеспечить предоставление госгарантий для возможности привлечения кредита на атомную стройку национального значения…

http://markets.eizvestia.com/full/dostrojka-hmelnickoj-aes-zastoporilas

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Также «Экономические известия» подают материал «Залоговые горы», в котором пишут - в этом году банкиры завершат изъятие основной массы залогового имущества у недобросовестных и неплатежеспособных заемщиков. Правда, его продажа сопряжена со значительными трудностями…

http://finance.eizvestia.com/full/zalogovye-gory

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«Экономические известия» публикуют материал «Фермеры и трейдеры против пошлин», в котором пишут – аграрии обратились к президенту с просьбой ветировать закон, установивший пошлины на экспорт зерна — 2011. Убытки от инициативы превысят 6 млрд. грн., считают сельхозпроизводители…

http://markets.eizvestia.com/full/fermery-i-trejdery-protiv-poshlin

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Газета «Сегодня» в публикации «Украине грозит "газовая" мина. Тепло может подорожать вдвое» пишет - 350 долларов за российский газ уже в июле заставят быстро добиваться пересмотра контракта Путина-Тимошенко…

http://www.segodnya.ua/news/14252242.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцы в Исландии: От пепла выедает горло, а днем темно, как ночью» пишет – наши в Исландии рассказали, что могут выходить на улицу только в респираторе, а пепел накрыл Рейкьявик за сутки…

http://www.segodnya.ua/news/14252196.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Сертификаты инвестиционных фондов - альтернатива депозитам?» пишет - в Украине ставки по депозитам продолжают снижаться. При этом инфляционное давление не снято, риск обесценивания денег все больше тревожит население. Именно поэтому многие задумываются об альтернативных объектах вложения…

http://economics.unian.net/rus/detail/89114

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Мунтиян: Подписание договора о зоне свободной торговли в СНГ сорвалось из-за Узбекистана» подает интервью ответственного за подготовку документа Валерия Мунтияна…

http://economics.unian.net/rus/detail/89039

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Бизнес сядет за теракт» пишет – ФСБ России считает необходимым ввести ответственность, вплоть до уголовной, за неисполнение требований об антитеррористической защите. Осталось согласовать идею с Кремлем…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260710/biznes_syadet_za_terakt

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Также «Ведомости» в публикации «Яндекс» оценен в $8 млрд» пишут – российский поисковик «Яндекс» определил цену размещения своих акций на Nasdaq на уровне $25 за бумагу. Это верхняя граница ценового диапазона. Таким образом, вся компания оценена в $8,03 млрд.

Торги акциями «Яндекса» на Nasdaq начнутся сегодня…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1280300/yandeks_ocenen_v_8_mlrd

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Издание «Известия» в публикации «Идеи и деньги придут из интернета» подает интервью председателя совета директоров Google Эрика Шмидта, который рассказал о цифровом мире и будущем экономики…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3155477/

(УНИАН)