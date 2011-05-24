Тимошенко сегодня арестуют?

В Генеральной прокуратуре Украины после прибытия лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО сконцентрировано большое количество милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам пресс-секретаря лидера «Батькивщины» Марины СОРОКИ, «впервые за все время, когда Ю.ТИМОШЕНКО принимает участие в следственных действиях, в здании Главного следственного управления ГПУ введен беспрецедентный режим охраны. В коридоре возле кабинета, в котором проходят следственные действия с участием ТИМОШЕНКО, находится от 25 до 30 милиционеров в масках, вроде бы подразделения «Сокол». По ее словам, заблокированы оба выхода в коридоре.

По словам народных депутатов, которые также прибыли в Генеральную прокуратуру, есть предварительная информация о возможности изменения Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения. Они не исключают, что такая концентрация правоохранительных органов в Генпрокуратуре обусловлена планами отвезти Ю.ТИМОШЕНКО в Печерский районный суд Киева, который якобы принимает решение об изменении меры пресечения (с подписки о невыезде).

Во дворе Генпрокуратуры находится специальный автомобиль для перевозки задержанных, возле которого человек 5 в камуфляжной одежде, в масках и со щитами.

Сейчас к Генеральной прокуратуре подъезжают представители партии «Батькивщина», которые, в свою очередь, машинами заблокировали выезд со двора.