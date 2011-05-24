Контактный центр компаний "АэроСвит", "Днеправиа" и "Донбассаэро" доступен для бесплатных звонков из 15 стран

В контактный центр авиакомпаний "АэроСвит", "Днеправиа" и "Донбассаэро", партнеров по альянсу "Украинская авиационная группа", теперь можно бесплатно звонить из 15 стран. С марта по май текущего года доступ к данной услуге был поэтапно открыт с территории Болгарии, Италии, Германии, Польши, Греции, Чехии, Великобритании, Беларуси, Латвии, Литвы и Узбекистана.

Проект развития бесплатной телефонной связи с контактным центром, обслуживающим участников альянса "Украинская авиационная группа", реализуется с 2010 г. К концу прошлого года были активированы номера для телефонных звонков с территории Украины, а также из России, Израиля и Молдовы.

В дальнейшем планируется обеспечить бесплатный доступ к коммуникационному каналу альянса из других стран Европы и Азии.

Список номеров* для бесплатных звонков со стационарных телефонов в контактный центр авиакомпаний "АэроСвит", "Днеправиа" и "Донбассаэро":

• В пределах Украины 0 800 509 800

• Из России 8 800 100 509 9

• Из Израиля 814 800 509 509 59

• Из Узбекистана, Беларуси 810 800 509 509 59

• Из Молдовы, Болгарии, Италии, Германии, Польши,

Греции Чехии, Великобритании, Латвии, Литвы 00 800 509 509 59

* каждый номер представлен в международном формате с учетом правил набора, действующих в стране исходящего звонка.

Контактный центр авиакомпаний – участниц альянса "Украинская авиационная группа" – универсальный коммуникационный канал, созданный с целью круглосуточного дистанционного обслуживания клиентов. Информация может предоставляться на трех языках - украинском, русском и английском. Центр оснащен современной системой управления коммуникациями и новейшими программными продуктами, позволяющими операторам ежедневно принимать более тысячи телефонных звонков.

В контактном центре можно получить информацию о маршрутной сети, расписании полетов, акциях, услугах авиакомпаний и условиях их предоставления. Клиентам по их индивидуальным запросам сформируют оптимальные предложения по маршруту, времени вылета/прилета, цене и набору услуг, оказываемых пассажиру на земле и в полете. Операторы контактного центра также смогут забронировать перелет и оформить авиабилет, приняв оплату платежными картами как по телефону, так и в онлайн-чате на сайтах компаний – участниц альянса.

(Контактный центр авиакомпаний "АэроСвит", "Днеправиа" и "Донбассаэро")