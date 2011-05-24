Обама может объявить о размещении американских самолетов в Польше – Сикорский

Варшава. Президент США Барак ОБАМА в ходе своего первого визита в Варшаву, который состоится на этой неделе, может объявить о размещении американских военных самолетов в Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

«Мы будем разговаривать о трех аспектах: экономическом, энергетическом и военном. Возможно, объявим о постоянном размещении компонентов воздушных сил США в Польше», - сказал он в TVN24.

Р.СИКОРСКИЙ положительно оценил польско-американское сотрудничество, отметив, что поляки уже «вслепую» не соглашаются на все, что предлагают американцы.

«В отношениях со США мы постигли свойственную температуру зрелой дружбы», - оценил он.

Пресс-секретарь министерства обороны Польши Януш СЕЙМЕЙ сказал УНИАН, что США может разместить на польской территории истребители F-16 и Hercules c130.

Он отметил, что политическое решение об их размещении было принято в декабре 2010 года во время визита Президента Польши Бронислава КОМОРОВСКОГО в США, подчеркнув, что стороны сейчас обсуждают детали.

Я.СЕЙМЕЙ не смог уточнить, кто инициировал размещение американских самолетов в Польше.

В то же время советник главы Польского государства Роман КУЖНЯР заявил RMF-FM, что нет сомнений в том, что США разместят свои самолеты на польской территории.

«Это не только реально, но я абсолютно убежден, что собственно так будет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Б.ОБАМА, который посетит Польшу с визитом 27-28 мая, примет участие в работе саммита президентов Восточной Европы, на который также планирует приехать Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Б.ОБАМА, который выиграл президентские выборы в 2008 году, в 2009 году отказался от планов своего предшественника разместить элементы стационарной системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше.

Тогдашний глава Польского государства Лех КАЧИНЬСКИЙ подверг критике это решение.