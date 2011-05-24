Главное на 24 мая (день)

Финансы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает важность заключения соглашений о зоне свободной торговли и с Европейским Союзом, и с Беларусью, Россией, Казахстаном. Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил во время встречи с экс-президентом Польши, председателем Наблюдательного совета YES Александром КВАСНЕВСКИМ.

«Для нас заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и соглашения о зоне свободной торговли с Таможенным союзом в лице Беларуси, России, Казахстана, является жизненно важным. Это реально», - подчеркнул Н.АЗАРОВ, добавив, что для Украины сотрудничество важно и с Востоком, и Западом, поскольку товарооборот с Россией составляет 30%, и с ЕС также почти 30%.

«Украина оказалась в интересной ситуации. Если географически посмотреть: с востока мы окружены Таможенным союзом в составе Беларуси, России, Казахстана, с запада – Европейским Союзом, который также является Таможенным союзом. И так Украина находится в кольце между двумя таможенными союзами. Вот такая наша специфика», - отметил Н.АЗАРОВ.

Национальный банк Беларуси девальвировал национальную валюту - белорусский рубль - более чем на 50%.

Как передает радио «Свобода», сообщение об этом опубликовано было вчера вечером на сайте Нацбанка.

Официальный курс установлен на уровне 4930 белорусских рублей за доллар, в то время как днем ранее он составлял чуть менее 3200 рублей.

Валютный кризис в Беларуси продолжается несколько месяцев. По официальному курсу купить иностранную валюту практически невозможно. На "черном" рынке за доллар США в последнее время предлагали более 5 тыс. белорусских рублей.

В деле о попытке изнасилования, по которому проходит экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, появилась первая улика, которая может стать главным свидетельством его виновности. Как сообщили в понедельник местные СМИ, следы ДНК, обнаруженные на одежде потерпевшей, соответствуют образцам, взятым у бывшего главы МВФ.

Как передает ИТАР-ТАСС, Д.Стросс-Кан сдал анализы на ДНК сразу после ареста 14 мая. Он был задержан в международном аэропорту имени Джона Кеннеди перед вылетом в Париж, после чего был доставлен в следственную тюрьму, где ему предъявили обвинения в сексуальном домогательстве к 32-летней горничной нью-йоркского отеля "Софитель". По ее словам, Д.Стросс-Кан изнасиловал ее в номере гостиницы, где она убиралась. В свою очередь, адвокаты экс-главы МВФ утверждают, что "никаких свидетельств сексуального контакта, происшедшего по принуждению, нет".

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства согласовал проект правительственного постановления, которым предлагается внести изменения в порядок осмотра импортируемых товаров, в частности часть товаров будет проверяться не на границе, а уже на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

В перечне, который содержится в проекте постановления, указан вид контроля ввоза определенной группы товаров и место его проведения. Груз может вообще не подлежать госконтролю, может проходить его в форме предварительного документального контроля, может подлежать контролю в пункте пропуска на таможенную территорию Украины или может пройти таможенный контроль уже на территории Украины.

Также в перечне указано, какому виду контроля подлежит груз – санитарно-эпидемиологический, ветеринарный, фитосанитарный, радиологический, экологический или контроль перемещения культурных ценностей.

Таким образом, часть товаров, которые ввозятся в Украину, контролирующие органы будут осматривать не на таможне, а в таможенных органах назначения. На пункте пропуска будут проверяться лишь товаросопроводительные и другие документы, поданные при перемещении.

В Госкомпредпринимательстве отмечают, что такой контроль сократит время прохождения таможенного оформления.

С введением постановления отдельные группы товаров не будут подлежать контролю вообще. В частности, санитарно-эпидемиологический контроль не должны будут проходить такие товары: образцы для научных, лабораторных исследований, проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, тестирования; транспортные средства в количестве одной единицы, что получаются физлицами; международная техническая помощь; материалы для рекламы; реквизиты для съемок кинофильмов, проведения театральных представлений и аналогичных мероприятий и т.д.

Экологическому контролю (в том числе в форме предыдущего документального контроля) не подлежат товары, которые используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории других государств и те, которые перемещаются трубопроводным транспортом.

Энергетика

22 мая в 14 час. 27 мин. после проведенияпланового ремонта третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к энергосистеме Украины.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что при переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и границ безопасной эксплуатации не было.

Оборудование второго энергоблока работает без замечаний в заданном режиме.

На первом энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, которые замерялись к пуску атомной станции, и на 23 мая составляет 09,4 мкР/час. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

Председатель правления российского ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР намерен сегодня посетить Украину для переговоров с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО об изменении условий контракта на поставку природного газа. Об этом Ю.БОЙКО сообщил сегодня журналистам в Полтавской области.

«Сегодня приезд нашего российского партнера является одним из этапов переговорного процесса. Наше немасштабное сотрудничество и то, что нас не устраивают контракты, подписанные бывшим премьер-министром, - это объяснимо. И наши российские партнеры это тоже понимают», - сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что, согласно поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, в ходе переговоров украинская сторона будет добиваться тех цен на газ для Украины, которые позволят в этом году не допустить повышения коммунальных тарифов.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует до 2013 года инвестировать в увеличение добычи природного газа 300 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил сегодня журналистам в Полтавской области.

«Мы оцениваем суммарный объем инвестиций в размере около 300 млн. долл. в течение 2 лет... Это и строительство новых компрессорных станций, и реконструкция действующих объектов», - сказал он.

При этом он добавил, что отмеченные меры позволят увеличить годовую добычу газа дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины» – «Укргазвыдобування» - на 1,2 млрд. куб. м, то есть до около 16 млрд. куб. м по сравнению с показателем 2010 года (14,8 млрд. куб. м).

По данным пресс-службы ДК «Укргазвыдобування», в 2011 году планируется строительство 19 новых и реконструкция 6 действующих дожимных компрессорных станций (ДКС). Объем инвестиций на эти мероприятия составит около 2 млрд. грн.

(УНИАН)