Еврокомиссия хочет закрепить возможность возобновления визового режима с третьими странами

Брюссель. Еврокомиссия предлагает закрепить возможность возобновления визового режима с третьими странами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЕМ, представляя проект законодательства в сфере миграционной политики.

Вместе с тем, комиссар подчеркнула, что предложение Еврокомиссии не означает немедленных действий по возобновлению визового режима.

«Оно позволит нам иметь возможность в срочных случаях восстанавливать визовый режим», - отметила С.МАЛЬМСТРЕМ.

По ее словам, предложение будет обсуждаться на заседании Европейского Совета 23-24 июня.

При этом комиссар подчеркнула, что в случае одобрения это предложение не будет предполагать какого-либо автоматизма, а решения о возможном возобновлении визового режима будут приниматься всеми странами-членами ЕС.

«Надеюсь, это будет использоваться крайне редко, если вообще будет использоваться», - отметила С.МАЛЬМСТРЕМ.

Комиссар также уточнила, что предложение Еврокомиссии не направлено против конкретных стран, хотя и отметила, что сейчас комиссия ведет переговоры с Сербией и Македонией, граждане которых массово используют возможности безвизового режима для подачи заявлений на предоставление убежища в странах-членах ЕС.