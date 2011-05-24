Облака вулканического пепла в ближайшие часы достигнут северо-западных регионов Европы

Облака вулканического пепла из Исландии в ближайшие часы могут достичь северо-западных регионов Европы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Немецкую метеорологическую службу DWD.

"Возможны перебои с авиасообщением внутри исландского, ирландского, британского воздушного пространства, а также воздушного пространства на юге Скандинавии", - отмечается в сообщении службы. Пока неизвестно, как извержение вулкана отразится на пролете самолетов над Германией.

"Центральная Европа пока не затронута", - говорится в сообщении.

Путешественникам специалисты DWD рекомендуют связываться с авиакомпаниями и узнавать о состоянии рейсов.

"Все соответствующие ведомства в Германии находятся в условиях повышенной готовности", - отмечается на сайте службы.

Напомним, вулкан Гримсвотн на юго-востоке Исландии, последнее извержение которого было зафиксировано в 2004 году, активизировался в ночь на 22 мая. Из-за шлейфа пепла, дыма и пара от вулкана воздушное пространство над Исландией было временно закрыто, все внутренние авиарейсы отменены. Трансатлантические рейсы в Исландию перенаправлялись в аэропорты других стран. В понедельник воздушное пространство страны было частично открыто.