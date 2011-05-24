До конца 2012 года служба экстренного вызова «112» будет работать во всех областях
Министр по чрезвычайным ситуациям Украины Виктор БАЛОГА уверен, что до конца 2012 года во всех областных центрах Украины будет действовать единый с Европейским Союзом телефонный номер экстренной помощи «112» (аналог американской службы «911»).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил журналистам в Кировограде.
«О создании единой службы помощи много говорили, но мало делали. К началу Евро-2012 система будет работать в четырех городах, которые будут принимать чемпионат, однако мы не можем отделять их в контексте Украины. После проведения тендеров, робота по внедрению единой диспетчерской службы будет завершена до конца следующего года», - отметил В.БАЛОГА.
По его словам, в Украине будет создано 26 территориальных центров управления, Севастополь будет объединен в вопросе службы «112» с Автономной Республикой Крым.
«Как только система заработает, эффективнее будут действовать органы местного самоуправления, исполнительной власти, и мы четко будем понимать, как нужно реагировать в определенных ситуациях», – отметил министр.
В.БАЛОГА также сообщил, что не видит проблем в подготовке Министерства чрезвычайных ситуаций к Евро-2012.