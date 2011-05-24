Минюст: 26 мая в Украине стартует второй этап административной реформы

26 мая в Администрации Президента состоится заседание Рабочей группы по законодательному и институционному обеспечению реформ Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины, касающихся вопросов реформирования территориальных органов исполнительной власти.

Об этом сказал руководитель указанной Рабочей группы, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По словам министра, реформирование территориальных органов станет вторым этапом реформы органов исполнительной власти, которая продолжается в стране.

Министр сообщил, что перед рабочей группой стоит задание выработать предложения по оптимизации системы местных органов исполнительной власти.

После этого Рабочая группа приступит к выработке предложений по реформированию местных государственных администраций.

Как сообщалось, Комитет по экономическим реформам был образован указом главы государства от 26 февраля 2010 года.

Рабочую группу по законодательному и институционному обеспечению реформ Комитета по экономическим реформам возглавил министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ. Рабочая группа готовит предложения по реформированию государственного управления.

В частности, в рамках первого этапа административной реформы Рабочей группой были выработаны предложения по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти и государственной службы.