Анонс на 25 мая

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины под председательством Премьер-министра Николая Азарова.

* Состоится пленарное заседание VII сессии Киеврады VI созыва.

* Состоится Всеукраинская конференция «Построение эффективной системы взыскания просроченной задолженности в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины», организованная компанией «Агентство комплексной защиты бизнеса «Дельта М». Будет рассматриваться проблема эффективного возвращения задолженности в коммунальном секторе Украины. Участники поделятся собственными идеями и наработками, обсудят возможности выхода из сложившейся ситуации.

* Состоится открытие очередного третьего заседания Международного Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности. Планируется рассмотреть вопросы, связанные с решением задания сохранения критических знаний, управления знаниями, организации обучения в системе повышения квалификации и навыков работников АЭС.

* Круглый стол на тему: «Реализация транзитного потенциала Украины». Вопросы: потенциальный объем рынка логистических услуг в Украине; какие прогнозы объемов товаропотока через Украину. Куда отклоняются транзитные потоки; сколько Украина может заработать на транзите; упростит ли новый Таможенный кодекс транзит товаров; сколько Украина планирует инвестировать в развитие инфраструктуры и др. Участники: руководители Мининфраструктуры, Гостаможслужбы, «Укрзалізниці» и Укравтодора, представители дипломатических миссий в Украине, национальные инвесторы и международные логистические компании, главы отраслевых ассоциаций - „Укрвнештранс”, „Украинская логистическая ассоциация” „Укрпорт”, эксперты и ученые.

* Круглый стол на тему: «Отмена моратория на продажу земли: угроза или возможность?». Организатор: Институт Горшенина. Вопросы: Отмена моратория на продажу земли: за и против; Роль Украины в условиях вероятного мирового продовольственного кризиса. Участники: Юрий Кармазин, народный депутат Украины (НУ-НС), председатель Партии защитников Отечества; Владимир Яворивский, народный депутат Украины (БЮТ); Николай Калюжный, зам.председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины; Сергей Святко, советник министра аграрной политики Украины, директор ГП «Земельный фонд».

* Состоится публичная дискуссия на тему: "Валютное регулирование: угрозы реальные и мнимые", которая будет проведена по инициативе ОО "Лига финансового развития" при поддержке проекта USAID "Развитие финансового сектора "FINREP и "Зеркала недели. Украина". Приглашены: Игорь Юшко, председатель правления "Дочернего банка Сбербанка России"; Сергей Наумов, председатель правления "Правэкс-банка"; Павел Цетковский, председатель правления "Эрсте Банка" (Украина).

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Жизнь за металлолом: крестьяне и профсоюзы сами защищают Кирнасовский завод», на которой будет объявлено об инициативах по обороне имущества и земли общины и проинформировано о роли формальной власти в конфликте с рейдерами. Участники: Георгий Северин, начальник охраны Кирнасовского сахарного завода ООО „Сахара”, председатель первичной профсоюзной организации „Кирнасовский сахарный завод”, НФПУ; Дмитрий Савлук, старший смены, охранник; Анна Супрун, член инициативной группы пгт. Кирнасовка (учительница истории); Андрей Бондаренко, зам.председателя Винницкой облорганизации Всеукраинского независимого профсоюза „Трудящі”; Игорь Попенко, председатель Винницкой облорганизации Всеукраинского независимого профсоюза „Трудящі”; Григорий Кабанченко, зампредседателя НФПУ.

* Круглый стол на тему: «Иностранный банковский капитал в Украине: соотношение выгод и рисков». Организаторы: Национальный институт стратегических исследований при Президенте Украины, Комитет ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики, АУБ. Приглашены: Сергей Арбузов председатель НБУ; Станислав Аржевитин, председатель Совета АУБ, Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ; Татьяна Ефименко, президент Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины; Анатолий Аксюта, зам.министра экономического развития и торговли Украины, Анатолий Мярковский, первый зам.министра финансов Украины, Виктор Пинзеник, зам.председателя Наблюдательного совета ПАТ «УкрСиббанк» и др.

* Состоится расширенное заседание Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Вопросы: ход принятия подзаконных нормативно-правовых актов к Закону «О регулировании градостроительной деятельности»; план мероприятий Конфедерации строителей Украины; утверждение миссии, целей и заданий Конфедерации; утверждение положений деятельности Конфедерации. На заседание приглашен Главный Государственный инспектор по надзору в сфере пожарной безопасности города Киева Владимир Бондаренко.

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