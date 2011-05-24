Главное на 24 мая (вечер)

Финансы

На протяжении 2011 года цена на золото может снизиться до уровня 2008 года – эксперты

На протяжении 2011 года цена на золото может снизиться до уровня 2008 года, что будет первым за последние пять лет значительным снижением его стоимости.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН финансовый консультант компании TeLeTRADE Павел ПЛАТОНОВ.

«Я ориентируюсь, если мы берем 2011 год, что цена может достичь уровня 1400 долл., - сказал П.ПЛАТОНОВ. - «Просадка» возможна даже ниже этого уровня, но год закончится где-то в этих пределах».

Свой прогноз он объяснил тем, что экономики развитых стран выходят из кризиса, что подталкивает инвесторов, которые для сохранения капитала вкладывали в золото, продавать его для того, чтобы осуществлять вложения в реальный сектор экономики.

В свою очередь, финансовый консультант TeLeTRADE Юлия КОНОПЛЯ уточнила, что речь идет не о колоссальном снижении, а о коррекции. «Возможна коррекция, но не изменение тренда», - сказала эксперт.

***

ТЭК

«Укртрансгаз» скорректировал сроки ремонта на ГТС по Балканскому направлению

ДК «Укртрансгаз» скорректировала сроки проведения и виды ремонтных работ на газотранспортной системе (ГТС) по Балканскому направлению в 2011 году, а также согласовала предложения по поводу сроков ремонтов в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что эти и другие вопросы делегация «Укртрансгаза» обсуждала со своими коллегами из ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром экспорт» (Российская Федерация), АО «Молдовагаз» (Молдова), ЕАД «Булгартрансгаз» (Болгария), АО «ГА-МА» (Македония), АО «Боташ» (Турция), АО «ДЭСФА» (Греция) и т.д. на 19-м диспетчерском совещании, состоявшимся в Кишиневе (Молдова) 17-21 мая.

Участники совещания отметили, что в 2010 году транзит газа в страны Балканского региона и Турцию работал бесперебойно и надежно, обеспечивая потребителей заявленными объемами природного газа.

Кроме того, как отметили представители «Газпрома» и «Газпром экспорта», в Балканском направлении за 4 месяца 2011 года значительно возрос отбор газа потребителями - на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика сохраняется и в течение мая.

По словам директора Объединенного диспетчерского управления (ОДУ) ДК «Укртрансгаз» Андрея ДАЦЮКА, представители всех компаний, участвующих в транзите российского газа по Балканскому направлению, проинформировали участников совещания о техническом состоянии транзитной системы в пределах своих зон ответственности, о планах по ее расширению и реконструкции, а также о состоянии диспетчерского взаимодействия и итогах выполнения решений предыдущего совещания. По итогам диспетчерского совещания подписан соответствующий протокол.

«Систематическая синхронизация ремонтно-профилактических работ позволяет максимально уменьшить возможные убытки от простоя мощностей, как добывающих, так и транспортных, а также обеспечить получение природного газа потребителями в полном объеме. А уникальность нашей системы позволяет одновременно транспортировать газ, закачивать в подземные хранилища и проводить ремонтно-профилактические работы», - отметил А.ДАЦЮК.

Так, по состоянию на 21 мая в подземные хранилища газа (ПХГ) с начала сезона закачки закачано около 2,7 млрд. куб. м. газа.

Компания своевременно и в полном объеме согласовывает планы проведения профилактических и ремонтных работ на ГТС. Так, напомним, ОДУ ДК «Укртрансгаз» в ходе диспетчерского совещания компаний - транзитеров природного газа в страны Юго-Западной Европы, состоявшегося с 11 по 14 апреля в Абано Терме (Италия), согласовало с европейскими партнерами проведение профилактических и ремонтных работ на ГТС по Ужгородскому направлению в 2011 году.

Справка УНИАН. Вопросы согласования объемов и сроков проведения ремонтных работ на национальных транзитных газотранспортных системах в диспетчерских отношениях занимают особое место.

Каждая из стран-участниц собирает данные о необходимости выполнения ремонтных работ на своей ГТС: сроки выполнения, максимальная производительность системы и т.д. После этого на основе предоставленных проектов разрабатывается единый синхронизированный план-график планово-профилактических ремонтных работ (ППР) по всей интегрированной газотранспортной системе Европы.

План-график рассматривается и согласовывается на специальных диспетчерских совещаниях, чтобы у газотранспортных компаний была возможность провести подготовительные мероприятия к ремонтам.

***

Янукович на встрече с Миллером: газовое соглашение «является некорректным для Украины»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал председателя правления ОАО “Газпром” Алексея МИЛЛЕРА обсудить вопросы снижения цены на российский газ для Украины. Как сообщает пресс-служба главы государства, такое мнение Президент высказал во время встречи с председателем правления ОАО «Газпром» и министром по вопросам топлива и энергетики Юрием БОЙКО.

«Нужно находить паритетные решения и на их основе строить наши взаимоотношения», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, он имел разговор со своим российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ – в итоге появилось предложение провести встречу с руководителем «Газпрома» и обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества. В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что высоко ценит демонстрируемое руководством «Газпрома» понимание ситуации, в которой находится Украина. Так же украинская сторона понимает проблемы России, сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз заявил: подписанное в 2009 году газовое соглашение «является некорректным для Украины». «Конечно, вызывает вопрос и базовая цена, и сама формула. Та формула, которая применяется в Европе, для Украины абсолютно не подходит», – подчеркнул Президент.

Бесспорно, отметил В.ЯНУКОВИЧ, цена на газ для нашего государства, по сравнению со странами Европы, должна быть значительно ниже – учитывая, в частности, меньшее расстояние между Украиной и Россией и подписанные в прошлом году харьковские соглашения.

«Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня как старые партнеры обсудили эту тему», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Со своей стороны председатель правления «Газпрома» отметил актуальность сегодняшней встречи – поскольку сейчас уже понятной является текущая динамика газового рынка в Европе, странах СНГ, самой России.

«Сегодня я готов с вами обсудить те тенденции, которые складываются на рынке, факторы, которые влияют на него, а также все вопросы нашего перспективного сотрудничества в газовой сфере», - сказал А.МИЛЛЕР.

***

Агро

Аграрные организации просят Президента ветировать введение экспортных пошлин на зерно

Украинские аграрные организации обратились с открытым обращением к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО.

В обращении общественные профессиональные организации просят Президента ветировать положения правительственного проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур" (№ 8321).

"По подсчетам экспертов, если данный закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на текущий момент, потеряют, по крайней мере, 6 млрд. грн. Еще одна очень большая проблема связана с принятием нового Налогового кодекса, предусматривающего ту норму, которая не дает права получать НДС при экспорте зерновых, а это еще 20%. Если перевести это в цены, то это 12 млрд. грн. То есть, 12 и 6, это 18 млрд. грн. – минимальные потери фермеров при тех обстоятельствах, которые возникают в связи с введением в действие Налогового кодекса и возможного действия закона (о введении экспортных пошлин на зерно – УНИАН)", - сообщил Л.КОЗАЧЕНКО.

По его словам, общественные организации подписали обращение к Президенту, в котором просят ветировать указанный закон и срочно создать рабочую группу, которая изучит ситуацию, связанную с действием норм НК, предусматривающих отмену возмещения НДС при экспорте зерновых.

Обращение подписали Украинская аграрная конфедерация, Украинская зерновая ассоциация, Ассоциация фермеров и приватных землевладельцев Украины и Аграрный союз.

Напомним, 19 мая Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур”. За данное решение проголосовали 226 из 396 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале. Законом вводится до конца года вывозная пошлина от 9 до 14% на зерновые культуры.

***

Строительство

Пострадавшим от «Элита-Центр» к июлю обещают 100 квартир в двух домах

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует во втором квартале т.г. ввести в эксплуатацию два жилых дома, в которых пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр» будет передано около 100 квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА на открытии под заселение жилого дома по пр. Правды, 5-б, 25% квартир в котором передается инвесторам «Элита-Центр».

Он уточнил, что один дом расположен по ул. Лайоша Гавро, в котором пострадавшим инвесторам планируется передать 61 квартиру, а другой - по ул. Маяковского, 1-3, в котором пострадавшим от «Элита-Центр» планируется передать 39 квартиру.

«Мы очень хотим, и делаем все для этого, чтобы сдать их во втором квартале. И мы хотим начать работы еще по шести земельным участкам в этом году», - сказал М.ГОЛИЦА.

Он уточнил, что строительство домов для пострадавших от «Элита-Центр» планируется начать, в частности, по ул. Драгоманова, Армянской, Радунской, Ревуцкого.

Сегодня, открывая под заселение жилой дом по пр. Правды, 5-б, в котором первые квартиры переданы пострадавшим от «Элита-Центр», М.ГОЛИЦА отметил, что 31 квартиру пострадавшие инвесторы получили без отделки, что и было предусмотрено в договорах с «Элита-Центр». При этом, с учетом разницы между переданными площадями квартир и площадями, которые фигурировали в договорах с «Элита-Центр», инвесторы доплатили около 900 тыс. грн., в среднем по 30 тыс. грн. за квартиру.

Как сообщал УНИАН, ХК «Киевгорстрой» планирует во втором квартале 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом в Оболонском районе Киева по ул. Лайоша Гавро, часть квартир в котором будет передана для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Двухсекционный монолитно-каркасный жилой дом на 19-23 этажа рассчитан на 220 квартир, из которых 108 однокомнатных, 32 двухкомнатных, 70 трехкомнатных, 2 четырехкомнатных и по 4 пяти- и шестикомнатных. Общая площадь дома составит 35,9 тыс. кв. м, площадь квартир – 18,8 тыс. кв. м, площадь встроенных помещений – 2,4 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено размещение на первых этажах дома магазина продовольственных товаров, офисов, аптеки, отделения связи, пункта молочной кухни, магазина игрушек и канцтоваров, игрового зала, комнаты участкового. В доме также предусмотрен подземный паркинг.

«Киевгорстрой» также планирует во втором полугодии 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом по просп. Маяковского на Троещине, часть квартир в котором будет передана для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Двухсекционный 12-24-этажный дом рассчитан на 170 квартир, из которых 79 однокомнатных, 34 двухкомнатных, 57 трехкомнатных. Общая площадь дома составит 18,4 тыс. кв. м, площадь жилой части – 17,8 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений – 605 кв. м. Площадь участка под застройку составляет 0,5 га.

Проектом также предусмотрено размещение открытых гостевых автостоянок, а также пристроенного паркинга из металлоконструкций на 68 машино-мест, строительство которого отнесено ко второй очереди. Строительство дома началось в мае 2010 года.

***

Киев может снизить долю квартир в объектах «Киевгорстроя» для пострадавших от «Элита-Центр»

Киевская городская государственная администрация планирует снизить долю передаваемых пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр» квартир в жилых домах, строительство которых ведет холдинговая компания «Киевгорстрой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ на открытии под заселение жилого дома по пр. Правды, 5-б, 25% квартир в котором передается инвесторам «Элита-Центр».

«Мы можем пересмотреть - и, наверное, это сделаем - договор с «Киевгорстроем» для того, чтобы у него была экономическая целесообразность строить. Мы не вкладываем бюджетных средств, но мы получаем квартиры для «Элита-Центр» за счет выделения земельных участков. 25% в тех условиях, которые есть, предприятие не вытянет, потому что нужно переложить стоимость этого жилья, которое предоставляется бесплатно, на инвесторов. Сегодня это слишком много. Поэтому мы уменьшим процент. И, я думаю, что вопрос будет нормально, автоматически решаться, в том числе и на следующий год», - сказал он.

При этом А.ПОПОВ не уточнил, до какого предела планируется снизить долю передаваемых обманутым вкладчикам квартир, отметив, что этот вопрос еще будет решаться.

Председатель КГГА предположил, что вопрос пересмотра доли передаваемых квартир будет рассмотрен на следующей неделе.

«Наверное, это будет решение Киевсовета, поскольку это определенные обязательства города и предприятия», - добавил он.

В свою очередь президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА отметил, что в законе «О регулировании градостроительной деятельности» указано, что предельный размер отчислений застройщика городу составляет 4% от сметной стоимости объекта. «Мы согласны эти 4% перевести в квартиры, это будет где-то 5%, и тогда мы сможем начать строительство сразу шести площадок», - добавил он.

Президент компании уточнил, что в текущем году планируется начать строительство жилых домов, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от «Элита-Центр», на шести земельных участках, в частности по ул. Драгоманова, Армянской, Радунской, Ревуцкого.

Как сообщал УНИАН, акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» 24 мая открывает под заселение жилой дом по просп. Правды, 5-Б в Подольском районе Киева, часть квартир в котором будет передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

22-этажный жилой дом введен в эксплуатацию в марте 2011 года. Дом рассчитан на 126 квартир общей площадью 9,1 тыс. кв. м, из которых 42 однокомнатных, 21 двухкомнатная, 63 трехкомнатных. Площадь встроенных помещений составляет 627 кв. м, площадь земельного участка под застройку – 0,51 га.

31 квартира (площадью 2266 кв. м), что составляет 25% от площади квартир в доме, передана Киевскому инвестиционному агентству для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр». Из общего количества квартир - 5 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 11 трехкомнатных.

***

Попов считает возможным за 3-4 года обеспечить жильем пострадавших от «Элита-Центр»

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ считает возможным решить проблему обеспечения жильем пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр» за 3-4 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель КГГА Александр ПОПОВ на открытии под заселение жилого дома по пр. Правды, 5-б, 25% квартир в которых передается инвесторам «Элита-Центр».

«Это первые квартиры, которые получат в этом доме те, кто попал в неприятную ситуацию, когда сотрудничал с «Элита-Центр», - сказал он в ходе вручения ключей от 31 квартиры пострадавшим инвесторам.

Председатель КГГА добавил, что разговоры о решении этой проблемы велись на протяжении шести лет.

При этом А.ПОПОВ отметил, что для решения вопроса обеспечения жильем обманутых инвесторов «Элита-Центр» есть политическая воля.

«Если быть оптимистом, то я думаю, 3-4 года (необходимо для обеспечения жильем пострадавших от «Элита-Центр» - УНИАН). Тут очень много разных внешних обстоятельств, начиная от политической стабильности и заканчивая рынком жилья на территории Киева», - добавил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания «Киевгорстрой» 24 мая открыла под заселение жилой дом по просп. Правды, 5-Б в Подольском районе Киева, 31 квартира в котором будет передана пострадавшим от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

31 квартира (площадью 2266 кв. м), что составляет 25% от площади квартир в доме, передана Киевскому инвестиционному агентству для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр». Из общего количества квартир - 5 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 11 трехкомнатных.

"Киевгорстрой" во втором квартале т.г. планирует ввести в эксплуатацию еще два жилых дома для пострадавших от "Элита-Центр" - по ул. Л. Гавро и по просп. Маяковского, в которых пострадавшим инвесторам планируется передать 100 квартир. В текущем году компания намерена начать строительство домов для пострадавших от "Элита-Центр" еще на шести земельных участках.

Справка УНИАН. В начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты якобы строящегося жилья. Общая сумма, которую получили мошенники от доверчивых граждан, оценивается приблизительно в 400 млн. грн.

***

Транспорт/Связь

Авиакомпании на летний сезон расширили внутреннюю маршрутную сеть в “Борисполе”

В аэропорту «Борисполь» благодаря национальным перевозчикам расширена внутренняя маршрутная сеть на период летней навигации 2011 г.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, наиболее интенсивную программу авиаперевозок из аэропорта "Борисполь" по Украине предлагают авиакомпании "АэроСвит" и "Днеправиа" - более 160 совместных авиарейсов в неделю в 6 городов страны. В частности, в разгар летнего сезона компании будут осуществлять из "Борисполя" по 4 вылета в день в Симферополь, Одессу, Донецк, Харьков и Днепропетровск, 3 рейса в день во Львов и ежедневный рейс в Ивано-Франковск.

Кроме того, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с начала летней навигации выполняет из аэропорта «Борисполь» регулярные рейсы в Днепропетровск, Одессу и Симферополь. 10 июня авиакомпания возобновляет регулярные полеты во Львов. Рейсы будут выполняться дважды в день ежедневно (кроме вторника).

Как отмечается в сообщении, внутренние рейсы в аэропорту «Борисполь» удобно стыкуются со всеми европейскими направлениями авиакомпаний.

Справка УНИАН. ГП "Международный аэропорт" Борисполь "является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт расположен на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

***

Более 250 рейсов отменены в Европе из-за извержения исландского вулкана - Евроконтроль

Более 250 рейсов отменены в Европе во вторник в связи с распространением облака пепла от извержения исландского вулкана Гримсвотн на территорию Шотландии и север Ирландии.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителя Евроконтроля (Европейская организация по контролю за воздушным пространством - Eurocontrol).

Дым от вулкана Гримсвотн (юго-восток Исландии), который начал извергаться в субботу, поднялся на высоту до 20 километров. Исландские вулканологи ранее заявляли, что извержение вулкана продлится, скорее всего, несколько дней или недель и не приведет к всеевропейскому авиационному коллапсу, как весной 2010 года во время извержения другого исландского вулкана Эйяфьятлайокудль.

"Облако пепла достигло Шотландии и севера Ирландии, и авиакомпании приняли решение не совершать полеты в опасных зонах, в которых отмечена высокая концентрация пепла. Облака пепла в конце дня достигнут юга Скандинавии, Дании и части Германии. Далее они могут продолжить свое движение на юг и затронуть Францию, затем Испанию, но когда именно это произойдет, сказать сложно", - цитирует агентство сообщение представителя Евроконтроля Брайана Флинна (Brian Flynn), размещенное в официальном микроблоге организации в Twitter.

Как отмечает агентство со ссылкой на государственного оператора аэропортов Норвегии Avinor, облако пепла от извержения исландского вулкана во вторник утром достигло юго-западной части Норвегии, в связи с чем есть небольшие перебои в авиасообщении.

По словам представителя Avinor, облака пепла достигли двух городов на юго-западе Норвегии, однако "самолеты продолжают взлетать и садиться в аэропортах этих городов". Он отметил, что перебои в авиасообщении в стране "очень незначительны" в настоящее время.

Вулканический пепел представляет собой серьезную угрозу для самолетов, поскольку его частицы, попадая в реактивные двигатели, могут быстро выводить их из строя.

Однако вулкан Гримсвотн выбрасывает пепел, частицы которого значительно крупнее: они быстрее оседают на землю и меньше задерживаются в атмосфере.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН