Янукович провел ряд кадровых ротаций

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил ряд кадровых ротаций.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, Президент освободил Вадима СИДЯЧЕНКО от должности заместителя председателя Национального агентства экологических инвестиций Украины, Виктора БОНДАРЕНКО - от должности первого заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии Украины, Ирину МАТЯШ - от должности первого заместителя председателя Государственного комитета архивов Украины, Владимира КУЛИНИЧА - от должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам - председателя Государственной службы геодезии, картографии и кадастра в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе.

Также освобождена Елена ТАРАНЕНКО от должности первого заместителя председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Кроме того, освобожден Алексей ПШЕНИЧКА от должности заместителя председателя Государственной службы технического регулирования Украины, другим указом он назначен первым заместителем председателя Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей.