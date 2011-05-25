ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «Новая энергостратегия предусматривает приватизацию энергетики» пишет – судя по проекту Энергетической стратегии Украины до 2030 года, обсуждаемого сейчас в Кабинете министров, правительство не планирует и далее базироваться на угле и ядерном топливе, но хочет передать многие энергообъекты в частные руки…

http://delo.ua/ukraine/novaja-energostrategija-predusma-157984/

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Также «Дело» подает материал «Немцы увеличили свою долю в капитале банка «Форум», в котором пишет – второй по величине банк Германии – Commerzbank – нарастил свою долю в уставном капитале украинского банка «Форум» на 1,4 процентных пункта…

http://delo.ua/finance/nemcy-uvelichili-svoju-dolju-v-ka-157996/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Молдавия не хочет заниматься спором», в котором пишет - Молдавия использовала право вето для создания при ВТО экспертной группы по решению торгового спора с Украиной. Суть конфликта – взимание с украинских производителей соков и пива экологического сбора, от которого освобождены местные производители. Решение спора на уровне экспертной группы является приоритетом для Украины, уверены эксперты, а поэтому страна должна подать повторную заявку, блокировать которую Молдавия уже не сможет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1647187

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Виктор Янукович налаживает контракты», в котором пишет – вчера президент Виктор Янукович сделал официальное предложение "Газпрому" пересмотреть формулу цены на газ. В российской монополии это предложение не комментируют, однако в Минэнерго говорят о нежелании России пересматривать существующие контракты. Украинские власти вынуждены вести переговоры с Россией, чтобы подготовить почву для компромиссного решения, которым может стать выход на рынок нового посредника, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1647193

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Стратегию затуманивают ценой», в котором пишет – Украина начала терять транзитные объемы поставок газа в Европу. Одновременно в мае основной газовой темой в устах украинских чиновников стал пересмотр ценовой формулы на российский газ. Однако ценовой вопрос в рамках заданного властью формата пока не решается, в то же время транзитные перспективы отечественной ГТС продолжают таять на фоне отсутствия системной политики в отрасли…

http://markets.eizvestia.com/full/strategiyu-zatumanivayut-cenoj

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Также «Экономические известия» подают материал «Вагонов не хватает, но не всем», в котором пишут - запрет на вывоз в РФ щебня вагонами «Укрзалiзницi» связан с теневым распределением подвижного состава, считают участники рынка, а предложенная схема по использованию в обратном направлении вагонов РЖД не работает. В наиболее выигрышном положении в такой ситуации находятся частные собственники грузовых вагонов…

http://markets.eizvestia.com/full/vagonov-ne-hvataet-no-ne-vsem

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«Экономические известия» публикуют материал «Валютная эмиграция», в котором пишут – большинство граждан Украины хранят свои сбережения на депозитах и вкладывают их в покупку иностранной валюты. Инвестировать свои накопления в рисковые активы и золото население пока не спешит…

http://finance.eizvestia.com/full/valyutnaya-emigraciya

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Газета «Сегодня» в публикации «В Украине резко упали цены на овощи» пишет - помидоры, баклажаны и капуста подешевели на четверть…

http://www.segodnya.ua/news/14252594.html

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Также «Сегодня» в публикации «В июне грозят крупные скандалы и ДТП» пишет – нас ждет месяц нелегких испытаний, предупреждают астрологи. Все потому, что 1 июня произойдет частичное солнечное затмение, а во все времена это считалось неблагоприятным знамением. Оно будет отличатся от предыдущих тем, что вскоре после него наступит лунное затмение (15 июня)…

http://www.segodnya.ua/news/14252580.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Магия денег: строили для Евро, а построили... для Украины» пишет - Евро-2012 стало прекрасным инструментом для выбивания госсредств под те или иные объекты. Но приближается время подводить итоги и власти нужно быть готовой пояснить, на что были потрачены бюджетные деньги. Оказывается, "чисто" к ЧЕ мы построили всего лишь... 2 стадиона

http://economics.unian.net/rus/detail/89272

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации ««Сургут» уходит с прибылью» пишет – Венгрия празднует победу над Россией и «Сургутнефтегазом»: страна выкупает 21,2% акций нефтегазового холдинга MOL за 1,88 млрд евро. Для венгерских чиновников это вопрос энергобезопасности государства, для «Сургута» — прибыль в 480 млн евро…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260820/surgut_uhodit_s_pribylyu

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Также «Ведомости» в публикации «Ни спичек, ни текилы» пишут – валютный кризис в Белоруссии перешел в экономический. Россия согласна помочь, но в обмен ждет приватизации примерно одной седьмой части экономики соседа…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260822/ni_spichek_ni_tekily

(УНИАН)