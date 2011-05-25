Главное на 25 мая (день)

Финансы

Госагентство по инвестициям стало главным распорядителем средств. Янукович подписал закон

Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год». Об этом сообщает пресс-служба главы государства на его официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно определения Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами главным распорядителем средств”.

Законом определео Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины главным распорядителем бюджетных средств по восьми бюджетным программам с присвоением им новых кодов программной классификации расходов и кредитования государственного бюджета.

Документом утверждены бюджетные назначения Агентству и исключены бюджетные назначения Министерству экономического развития и торговли Украины в строках по кодам программной классификации расходов и кредитования государственного бюджета 1205000, 1205010, 1205030, 1205040, 1205090, 1205100, 1205110, 1205120 и 1205130.

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«ПроКредит Банк» разместил облигации серии G на сумму 100 млн. грн.

«ПроКредит Банк» разместил облигации серии G на общую сумму 100 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, спрос на облигации в 2,5 раза превысил объем выпуска. Облигации были проданы украинским инвесторам и нерезидентам. Инвесторами выступили банки, инвестиционные и страховые компании. Доходность размещения составила 13% годовых.

Размещение облигаций проходило с 17 по 24 мая 2011 года на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС через уполномоченного андеррайтера ООО «Инвестиционный Капитал Украина».

Как сообщалось, «ПроКредит Банк» решил выпустить облигации на сумму 200 млн. грн. двумя сериями: G и H. Срок обращения облигаций – 4 года, условиями выпуска облигаций предусмотрена ежеквартальная выплата процентов и 2-летняя оферта. Ставка купона на первые 2 года обращения составляет 13,5%.

Справка УНИАН. АО «ПроКредит Банк» (г. Киев) зарегистрировано в конце 2000 года.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 2,475 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,168 млрд. грн., обязательства – 2,234 млрд. грн., уставный капитал - 298,333 млн. грн., собственный капитал – 241,063 млн. грн.

«ПроКредит Банк» в I квартале сократил убыток против аналогичного периода 2010 года в 2 раза – до 7,853 млн. грн.

Акционерами банка, владеющими голосующими акциями, являются: ProCrеdit Holding AG – 60%, Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, немецкий KfW – 20%.

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ТЭК

«Газпром» не конкретизирует итоги встречи Миллера с руководством Украины

Москва. «Газпром» не конкретизирует итоги встречи главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

В сообщении управления информации «Газпрома» по итогам встречи, которым располагает УНИАН, говорится, что «стороны обсудили тенденции, складывающиеся на российском и зарубежных рынках газа, факторы, влияющие на них, а также вопросы перспективного сотрудничества в газовой сфере».

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве прошли переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА по газовому вопросу.

24 мая вечером в комментарии УНИАН официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что переговоры еще не завершены и официальных результатов нет.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать по результатам переговоров согласия России заменить в формуле образования цены на газ стоимость газойля на стоимость угля, С.КУПРИЯНОВ сказал, что Украина сделала такое предложение, однако окончательный результат будет по завершении переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь министра топлива и энергетики Александр КОЛОДИЙ 24 мая сообщил УНИАН, что результатов переговоров можно ожидать завтра.

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К маю 2012 года цена нефти достигнет 130 долл. - Goldman Sachs

Один из крупнейших банков США Goldman Sachs пересмотрел в сторону повышения прогноз увеличения цен на нефть в среднесрочной перспективе. Согласно опубликованным им сегодня оценкам, к концу августа текущего года цена барреля достигнет 115 долл, 120 долл к ноябрю 2011 г и 130 долл к маю 2012 г. Как отмечает ИТАР-ТАСС, расчеты сделаны для нефти сорта Brent, котирующейся на Лондонской нефтяной бирже.

"Хотя на товарных рынках продолжает сохраняться угроза снижения цен на нефть в связи с замедлением темпов роста мировой экономики, однако, согласно нашим оценкам, к 2012 году соотношение спроса и предложения на нефть достигнет критических уровней, что приведет к значительному росту цен, - отмечается в исследовании. - События на Ближнем Востоке и Северной Африке продолжат в долгосрочной перспективе оказывать влияние на нефтяной рынок, что также будет способствовать удорожанию нефти".

Одновременно специалисты Goldman Sachs отмечают, что к началу 2012 г страны ОПЕК практически лишатся резервных мощностей добычи нефти, так как они будут задействованы для восполнения снижающихся поставок из Ливии.

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Агро

Кабмин отменил квоты на экспорт зерновых

Кабинет министров Украины отменил действие квот на экспорт зерновых из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициировало отмену квот на экспорт пшеницы и ячменя.

Справка УНИАН. 30 марта т.г. Кабинет министров Украины принял решение продлить срок действия квот на экспорт зерновых до 1 июля этого года.

Квоты были введены 4 октября 2010 года на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы – в объеме 0,5 млн. тонн; кукурузы – 2 млн. тонн; ячменя – 0,2 млн. тонн; ржи – 1 тыс. тонн; гречихи – 1 тыс. тонн.

При этом в марте т.г. активно обсуждалась возможность замены квотирования экспорта зерна таможенным сбором.

В конце апреля Кабмин отменил квоты на экспорт кукурузы.

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В Украине планируют открыть филиал Чикагской товарной биржи

В Украине планируется открыть филиал Чикагской товарной биржи для работы в сегменте сельскохозяйственной продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Сегодня Кабинет министров принял распоряжение и поручил мне, как министру, подписать с Чикагской биржей завтра протокол о намерениях в отношении условий открытия биржи Чикаго на территории Украины, то есть Причерноморского бассейна», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что присутствие филиала Чикагской биржи в Украине позволит привлечь дополнительные инвестиции и расширить возможности зернового бизнеса.

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Украина планирует экспортировать 19-20 млн. тонн зерна в 2011-2012 МГ – Присяжнюк

Украина планирует экспортировать 19-20 млн. тонн зерновых в 2011-2012 маркетинговом году.

Об этом сегодня перед заседанием правительства заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

«На протяжении 2011-2012 маркетингового года Украина планирует экспортировать 19–20 млн. тонн зерновых. Традиционно пшеницы вывезут в пределах 8–9 млн. тонн, кукурузы – в пределах 4 млн. тонн и ячменя – 5–6 млн. тонн», - сообщил он.

Министр отметил, что на протяжении следующих пяти лет планируется «приблизиться к 80 млн. тонн производства зерна и более 30 млн. тонн его экспорта».

Как сообщал УНИАН, в июле 2010 года в то время вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА заявил, что Украина в 2010-2011 маркетинговом году может экспортировать 18 млн. тонн

В 2009-2010 маркетинговом году Украина экспортировала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ - 24,5 млн. тонн.

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Строительство

Азаров: анализ обоснованности тарифов на ЖКУ завершен

Завершен анализ обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«В целом, завершен анализ обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги во всей стране. Мало того, что это была огромная работа из-за объема бумаг, которые наплодили местные власти, коммунальные организации, также нужно сказать, что состояние дел в этой сфере вполне можно сравнить с запущенной хронической болезнью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что правительство должно утвердить единый алгоритм расчета справедливых тарифов, и жестко контролировать его выполнение во всей стране. Также глава правительства сообщил, что следующее заседание Кабмина будет посвящено этой проблеме. В частности, будет заслушана информация профильного министерства и руководителей органов местной власти. Н.АЗАРОВ отметил, что по результатам этого заседания будут приняты необходимые, в том числе кадровые решения. «Что мы, в конечном счете, сделаем: четко и доступно скажем людям, как нужно рассчитывать тарифы. Проверяйте, контролируйте свои местные органы, требуйте отчета за каждую копейку, которую вы заплатили коммунальщикам», - сказал глава правительства. Также он подчеркнул значительную роль общественности в решении этой проблемы. Кроме того, он поручил министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ внести на рассмотрение правительства юридический механизм отчета перед потребителями коммунальных услуг и его внедрения по всей стране.

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Киевсовет утвердил городскую программу «Горячая вода» на 2011-2015 годы

Киевсовет утвердил городскую программу «Горячая вода в г. Киеве» на 2011-2015 годы с финансированием в объеме около 1 млрд. 988,3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. «За» проголосовали 90 депутатов горсовета.

На сессии отмечалось, что финансирование предусматривается осуществлять из городского бюджета.

Программа разработана ООО «ЭСТА», а соразработчиками являются Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения КГГА, районные госадминистрации и АК «Киевэнерго».

Реализация программы предусматривается в три этапа: первый – 2011 год с финансированием 258,6 млн. грн., второй – 2011-2014 годы с финансированием 1 млрд. 296 млн. грн., третий – 2014-2015 годы с финансированием 434 млн. грн. Основные мероприятия программы направлены на возобновление работы циркуляционных систем горячей воды в жилых домах, замену внутриквартальных трубопроводов и теплообменников теплопунктов.

Согласно информации, изложенной в утвержденной программе, до 2015 года в Киеве предусмотрено возобновить циркуляционные системы в более чем 2,5 тыс. домов.

Городская власть рассчитывает, что реализация программы в полном объеме уменьшит расходы питьевой воды на 45%, уменьшит потери тепловой энергии в системе горячего водоснабжения на 12% и уменьшит расходы электроэнергии на привод циркуляции и сетевых насосов на 30%.

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Соцполитика

Кабмин намерен внести изменения в Порядок регистрации безработных

Сегодня правительство примет «социально резонансное решение» - изменения к Порядку регистрации, перерегистрации и ведения учета граждан, которые ищут работу, и безработных.

Об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня в начале заседания Кабинета министров, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, по словам премьера, предлагается: оптимизировать перечень документов, необходимых для регистрации незанятых граждан; уточнить перечень уважительных причин неявки в центр занятости граждан в определенные сроки; усовершенствовать механизм регистрации лиц предпенсионного возраста, которые имеют право на досрочный выход на пенсию в связи с увольнением из-за сокращения численности, реорганизации или ликвидации предприятия.

«Эти нормы и защищают наших граждан, и, в то же время, стимулируют их все делать своевременно и честно», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

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Фондовый рынок

Семь украинских компаний намерены презентовать себе на саммите IPO в Варшаве

Варшава. Семь компаний из Украины намерены провести свою презентацию во время начинающегося сегодня в Варшаве саммита IPO стран Центральной и Восточной Европы (CEE IPO Summit).

Об этом свидетельствует повестка дня организованного польскими властями саммита, которой располагает УНИАН.

Украинские компании составят половину всех фирм, которые проведут презентацию в ходе двухдневного саммита.

В частности, презентацию намерены провести крупнейший в Украине добытчик нефти и газа «Укрнафта», торговец нефтепродуктами «Галнафтогаз», строительная TMM, медийная United Media Holding, а также компании Creativ Group, MTI Group и Westa.

Представитель организатора саммита сообщила УНИАН, что в его работе примут участие представители около 70 компаний из Украины.

Собеседник агентства не утончила количество всех участников, заметив, что украинские компании по количеству представителей являются одними из лидеров.

Среди украинских участников - агропромышленный холдинг «Авангард», компании «Укрзернопром», «Укпродукт Груп», «Укрсоцбанк», «СКМ-медиа», «Укрэксимбанк», другие как национальные, так и международные компании, работающие в Украине, и фирмы, уже котирующиеся на ВФБ.

Согласно повестке саммита, презентации компаний состоятся в четверг.

Сегодня саммит откроет глава правительства Польши Дональд ТУСК.

Как сообщал УНИАН, организаторами CEE IPO Summit выступили Варшавская фондовая биржа, Национальный депозитарий, город Варшава и Министерство государственного имущества Польши.

В апреле организаторы сообщали, что пригласили на саммит представителей около 300 компаний, треть из которых из Украины.

Справка УНИАН. На созданной в 1991 году Варшавской фондовом бирже котируются бумаги более 400 фирм, около 30 из которых заграничные. Среди них 8 украинских компаний, первая из которых "Астарта" дебютировала в 2006 году.

Глава ВФБ Людвик СОБОЛЕВСКИЙ прогнозирует увеличение дебютов компаний из Украины в текущем году до 5-10 с трех в прошлом.

С начала года на польском рынке уже провели IPO три украинских компании.

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Промышленность

РФ установила антидемпинговые пошлины в размере 26% на стальные кованые валки из Украины

Россия установила антидемпинговые пошлины в размере 26% на стальные кованые валки для прокатных станов, которые импортируются из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующее постановление 20 мая подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Установить сроком на 3 года антидемпинговую пошлину на стальные кованые валки для прокатных станов, происходящие из Украины и ввозимые на территорию Российской Федерации, классифицируемые кодами ТН ВЭД ТС 8455 30 310 0 и 8455 30 390 0, в размере 26%», - говорится в постановлении.

Отмечается, что данное постановление вступает в силу через месяц после дня его официального опубликования.

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Транспорт/Связь

Евроконтроль ожидает отмены около 700 авиарейсов над Германией из-за вулканического пепла

Евроконтроль ожидает отмены около 700 рейсов в среду над Германией из-за вулканического пепла. Об этом сообщается на официальной странице организации в «Фейсбуке».

Сейчас ожидается, что 700 рейсов будет отменено сегодня над Германией из в целом 8 тыс. рейсов», - отмечается в сообщении. По данным организации, Гамбург и Бремен, ранее закрытые, открываются для полетов, Берлин откроется к 15.00, по нынешней информации.

В то же время, по данным, размещенным на данный момент на сайте аэропорта «Борисполь», рейсы в/из Германии не отменены, в частности, вылетели и ожидаются к прибытию в «Борисполь» рейсы из Дюссельдорфа и Франкфурта. Однако рейс из Берлина вместо 17.10 ожидается после 20 часов, из Гамбурга вместо 19.20 ожидается в 21.30. Рейс в Гамбург, запланированный из «Борисполя» в 13.20, по нынешним данным, отложен на 16.00.

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В Киеве стартовал 19-й международный автосалон SIA`2011

Сегодня на территории Международного выставочного центра начал работу 19-й Киевский международный автосалон SIA`2011, который будет проходить до 29 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году главное автомобильное событие Украины собрало под крышей МВЦ 470 компаний из более чем 20 стран мира, которые разместились на площади в 27 тыс. кв. м.

Значительную часть участников автосалона составляют иностранные компании, среди которых представители Австрии, Беларуси, Венгрии, Германии, Голландии, Италии, Китая, Кореи, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, США, Турции, Франции, Чехии, Японии. В этом году на SIA впервые есть представители из ОАЭ.

В рамках Киевского Мотор-Шоу будет представлено много новинок от автомобильных участников, среди которых: Mercedes-Benz, Brilliance, Chevrolet, Chery, Chrysler, Dodge, Daihatsu, FAW, Geely, Hyundai, Jeep, Kia, Lada, Lifan, Opel, Saipa, SsangYong, Subaru, Renault, ZAZ, Богдан, ГАЗ и др.

Существенно расширилась экспозиция компаний, представляющих шины и диски. Разнообразие предложений представят производители: Continental, Hankook, «Белшина». Самые известные бренды предложат компании: Elit Tyres, «Лига Транс», «Технооптторг-Трейд» и др.

Среди премьер и новинок автосалона можно отметить четыре новые модели Mercedes-Benz – C-Class, SLK, CLS, C-Class Coupe. Jeep на Автосалоне представит модели: Compass, Grand Cherokee, Wrangler, а также Dodge Caliber. В центре стенда KIA - новинка KIA Picanto. Ряд новых моделей представит Hyundai: Accent, Sonata, Grandeur, Elantra, Veloster, а также новую модель i40 в кузове универсал.

Линия легковых автомобилей, которые будут представлены Группой компаний «АИС» на SIA`2011, состоит из шести моделей Geely (пять из которых - премьеры в Украине) пяти моделей внедорожников SsangYong и обновленной модели Chevrolet NIVA.

Новинки от Opel: Astra Sports Tourer и New Corsa. Целый ряд моделей представит Renault − новинку Latitude и Logan, Sandero, Logan MCV. Chevrolet – Spark и Orlando. Chery покажет Beat. Отечественный ЗАЗ представит яркую модель Forza с кузовом хэтч-бэк. Brilliance – модели BS4, DS6, FSV, CROSS. Но это еще не весь перечень новинок автосалона.

Кроме того, в рамках главного автомобильного события года будет проходить выставка «АвтоЭксклюзив», где можно будет оценить изысканный дизайн современных и раритетных автомобилей.

Кроме автопроизводителей и автоимпортеров, традиционно, на выставке самая большая экспозиция автокомплектующих и компонентов, сервиса, автохимии, автоэлектроники и др.

Организаторами автосалона SIA`2011 выступили Министерство инфраструктуры Украины, Ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров «ВААИД», украинская выставочная компания «Автоэкспо».

Справка УНИАН. Автосалон SIA`2011 - главный автомобильный праздник страны, внесенный в календарь ведущих Мотор-Шоу мира международной организации автопроизводителей OICA.

Компания «Автоэкспо» является одной из ведущих украинских выставочных фирм. Она создана в 1996 году. Основной вид деятельности - организация и проведение международных автосалонов SIA, туристических салонов «Украина» и международных специализированных выставок автомобильной и транспортной тематики.

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Завтра в Украине грозовые дожди. В Киеве днем 20-22°

26 мая, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается переменная облачность. В южной части, восточных, а ночью и в большинстве центральных областей местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град; на остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, в южной и восточной части 12-17°; днем 18-23°, на Закарпатье и юге до 27°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

В Киеве и области осадки не предвидятся. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в области ночью 6-11°, днем 18-23°. В Киеве температура ночью 9-11°, днем 20-22°.

25 мая температура воды в Черном и Азовском морях 15-21°; в Днепре возле Киева 21°.

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