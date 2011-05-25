Литвин обсудил с Язевым состояние и перспективы двусторонних отношений

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН встретился с заместителем председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Валерием ЯЗЕВЫМ по его просьбе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Стороны обменялись информацией относительно внутриполитической ситуации в Украине и в Российской Федерации, а также обсудили состояние и перспективы украинско-российских отношений. Во время беседы отмечалось, что нынешнее состояние взаимоотношений между странами дает возможность конструктивно решать актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и открывает для него широкие перспективы.

По словам руководителя украинского парламента, Верховная Рада Украины придает большое значение развитию межрегионального сотрудничества между странами, что способствует возобновлению нарушенных и созданию новых межхозяйственных связей.

По его мнению, Украине и России необходимо объединить усилия для решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях и активизировать работу по достижению практических результатов сотрудничества в сфере промышленности, ядерной энергетики, авиастроения и по другим направлениям.