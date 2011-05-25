ЕС хочет усилить сотрудничество в рамках «Восточного партнерства»

Брюссель. Европейский Союз хочет усилить сотрудничество в рамках «Восточного партнерства».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в представленном сегодня Коммюнике Еврокомиссии и Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности «Новый ответ изменяющемуся соседству».

«ЕС обеспечит, чтобы более продвинутые и преданные демократическим реформам, подкрепляющим «Восточное партнерство», партнеры получали больше преимуществ», - написано в документе.

Для усиления сотрудничества ЕС планирует, в частность, двигаться по пути заключения и реализации договоров об ассоциации, включая всестороннюю зону свободной торговли, продвижения демократии, дальнейшего упрощения и либерализации визового режима, усиления секторального сотрудничества, усиления работы с гражданским обществом.

Инициатива ЕС «Восточное партнерство» была начата в 2009 году и направлена на усиление сотрудничества с шестью странами – восточными соседями ЕС: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.