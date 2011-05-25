Главное на 25 мая (вечер)

Энергетика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ исключает возможность слияния НАК «Нафтогаз Украины» и российского «Газпрома».

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина хочет пересмотреть газовое соглашение, которое она считает дискриминационной.

"Если Украина и решит продать часть своих энергетических ресурсов, это будет сделано прозрачно и на рыночных условиях", - отметил Президент. По его словам, "такие большие предприятия, как энергетические компании, пройдут регистрацию для приватизации в ближайшем будущем".

Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Соответствующее постановление Кабмина №528 от 23 мая обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, акции будут оплачены облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком обращения 5-7 лет. Процентная ставка по облигациям не должна превышать 9% годовых.

Другим своим постановлением (№527 от 23 мая) Кабмин оформил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 5 млрд. грн. – до 42 млрд. 340,905 млн. грн.

ДТЭК (г. Донецк) создала компанию "ДТЭК-Нефтегаз". Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО на пресс-конференции.

"Мы приняли стратегическое решение, что мы будем игроком в нефтегазовом секторе", - сказал он.

По словам директора по развитию бизнеса ДТЭК Германа АЙНБИНДЕРА, компания создана в мае 2011 г.

Планируется, что "ДТЭК Нефтегаз" будет участвовать в добыче углеводородов на шельфе Черного и Азовского морей в рамках ранее созданной компании Vanco Prykerchenska Ltd (Британские Виргинские острова).

Компания также будет осуществлять добычу сланцевого газа и газа (метана) на угольных месторождениях.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что во время встречи с Президентом ПАСЕ Мавлютом ЧАВУШОГЛУ речь шла о том, что завтра, во время совместного заседания Бюро и Постоянного комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет обсуждаться и вопрос относительно ситуации с уголовными делами, которые возбуждены против бывшего премьер-министра Украины, лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал журналистам после завершения встречи.

По его словам, во время встречи М.ЧАВУШОГЛУ отметил, что «на эту тему будет разговор во время заседания завтра для того, чтобы не было никаких оснований говорить, как он сказал, о политической составляющей как доминирующей в этом вопросе».

В.ЛИТВИН допускает, что «очевидно, они будут задавать соответствующие вопросы и предлагать ответы на них, в том числе во время выступления председательствующего от Украины министра иностранных дел Украины».

Европейская комиссия впервые за долгое время выступила с союзнической позиции в отношении реализации проекта газопровода "Южный поток". Как сообщает РИА «Новости», об этом сегодня заявил в Брюсселе министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО.

"Еврокомиссар по энергетике Гюнтер ЭТТИНГЕР выступил с союзнической позиции, чего давно не было", - сказал С.ШМАТКО журналистам после презентации проекта "Южный поток" в Брюсселе.

Как сообщает РИА «Новости», еврокомиссар в своем выступлении отметил, что Еврокомиссия не намерена вводить неоправданные ограничения на пути реализации этого проекта. Выступая на презентации, С.ШМАТКО отметил, что Россия и ЕС могут заключить межправительственное соглашение по газопроводу "Южный поток", а конкретные договоренности могут быть достигнуты осенью.

Финансы

В январе-апреле 2011 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 72,9 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 16,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщает Государственный комитет статистики.

В среднем одно предприятие реализовало услуг на сумму 1,453 млн. грн. Данный показатель был наибольшим на предприятиях Киева, Одесской и Киевской областей (4,335 млн. грн., 1,755 млн. грн., 1,637 млн. грн. соответственно), самым низким – на предприятиях Хмельницкой области (505,1 тыс. грн.).

В апреле т.г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 19,7 млрд. грн., что на 18,2% больше (в сопоставимых ценах), чем в апреле 2010 года. В структуре объема реализованных услуг больше половины (52,7%) составляли услуги транспорта, почты и связи, почти треть (30,5%) – услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям.

Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составлял больше половины (52,4%) общего объема реализованных услуг.

В частности, в апреле 2011 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 152,8 млн. грн., что на 27,8% больше по сравнению с апрелем 2010 года (в январе-апреле т.г. – 536,6 млн. грн., что на 34,2% больше, чем в январе-апреле 2010 года).

Гостиницы и рестораны Украины в апреле т.г. реализовали услуг на сумму 284 млн. грн., что на 43,1% больше, чем за аналогичный период 2010 г. (в январе-апреле т.г. на 928,1 млн. грн., что на 30,3% больше).

В апреле т.г. предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 11,523 млрд. грн. - на 19,6% больше, чем в апреле 2010 г. (в январе-апреле т.г. на 42,955 млрд. грн., что на 18,7% больше, чем в январе-апреле 2010 г.).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 6,015 млрд. грн. - на 34,9% больше, чем в апреле прошлого года (21,999 млрд. грн., на 32,5% больше).

В сфере образования в апреле т.г. было предоставлено услуг на сумму 233,4 млн. грн., что на 9,6% больше по сравнению с апрелем 2010 г. (968,5 млн. грн., на 7,5% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 373,1 млн. грн., что на 2,2% больше, чем в апреле прошлого года (1,488 млрд. грн., на 5,4% больше); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,119 млрд. грн., что на 40,4% больше, по сравнению с апрелем 2010 г. (в январе-апреле т.г. на 4,034 млрд. грн., что на 16,4% больше, чем в январе-апреле 2010 г.).

В случае необходимости Национальный банк Украины (НБУ) готов присутствовать на рынке валютных своп-операций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила член правления, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА сегодня во время заседания пресс-клуба «Валютное регулирование: угрозы реальные и мнимые».

«В конце прошлого года мы провели постановление, по которому анонсировали, что Национальный банк тоже будет участником рынка и тоже будет проводить своп-операции, - сказала Е.ЩЕРБАКОВА. - Начал работать рынок своп-операций между банками, а Национальный банк будет вступать в случае необходимости… Мы будем говорить о том, что бенчмарк должен быть сформирован непосредственно банками».

По словам Е.ЩЕРБАКОВОЙ, с учетом того, что Нацбанк выступает как «кредитор последней инстанции», своп-операции регулятор будет использовать как инструмент регулирования банковской ликвидности и будет работать с ним по тем же правилам, по которым работает с рефинансированием.

В свою очередь, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр ДУБИХВОСТ по этому поводу сказал: «Это инструмент ликвидности… НБУ, если он будет выходить со свопом, – это будет операция по рефинансированию. Он будет давать гривну под залог валюты. Никакого валютного риска здесь нет».

Представитель НБУ отметил, что на сегодня, де-факто, банки между собой уже проводят подобные операции путем обмена депозитами и встречными договорами залога. Но это мало понимаемый процесс для представителей развитых финансовых рынков. «Никто в мире этого не делает», - сказал А.ДУБИХВОСТ, и с целью приведения этого процесса к общемировой финансовой практике НБУ разрешил проведение валютных своп-операций.

В свою очередь председатель правления «Эрсте Банка» Павел ЦВЕТКОВСКИЙ отметил, что для нормальной работы рынка своп необходимо создать правовое поле для решения проблем, например, в случае нарушения одной из сторон взятых на себя обязательств, в случае дефолта и т.д.

Представитель Нацбанка высказал мнение, что типовой договор по операциям своп должен быть разработан банковской ассоциацией.

Строительство

Кабинет Министров Украины сегодня утвердилпостановление «О градостроительном кадастре», которым принято положение о градостроительном кадастре и Типовое положение о службе градостроительного кадастра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно сообщению, градостроительный кадастр – это государственная система хранения и использования геопространственных данных о территории, административно-территориальных единицах, экологических, инженерно-геологических условий, информационных ресурсов государственных строительных норм, стандартов и правил для удовлетворения информационных потребностей в планировании территорий и строительства.

«Закон «О регулировании градостроительной деятельности» впервые создал законодательные основания для функционирования градостроительного кадастра. Его внедрение предусматривает создание динамичной базы данных о существующей застройке с конкретизацией привязки объектов к определенной территории или земельному участку», - сказал В.ТИХОНОВ.

При этом кадастр будет наполняться из других кадастров для определения охранных зон, границ земельных участков и координат объектов и будет содержать базу нормативных показателей застройки.

«Градостроительный кадастр должен дать ответ на вопрос относительно размещения объекта строительства в планировочной системе административной единицы, определить предельно допустимые условия и ограничения для каждого отдельного земельного участка с учетом государственных норм, стандартов и правил», - пояснил вице-премьер-министр.

Он также сообщил, что организацией создания и ведения кадастра будет заниматься служба градостроительного кадастра, которая будет действовать в составе специально уполномоченных органов градостроительства и архитектуры.

Со вступлением в силу данного постановления потеряет силу постановление Кабмина №224 «О градостроительном кадастре населенных пунктов» от 25 марта 1993 года.

Также сегодня Кабмин утвердил постановление «О порядке обмена информацией между градостроительным и государственным земельным кадастром».

Кабмин своим постановлением сегодня утвердил порядок учета общественных интересов при разработке градостроительной документации на местном уровне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктора ТИХОНОВА.

Согласно порядку, общественные интересы в проектах градостроительной документации на местном уровне – генеральных планах населенных пунктов, планах зонирования и детальных планах территории будут учитываться на этапе их разработки.

По словам В.ТИХОНОВА, учет общественных интересов в проектах градостроительной документации будет осуществляться исключительно с целью обеспечения конституционных прав граждан в сфере градостроительства.

«Исполнительные органы местных советов при решении вопросов планировки территорий обязаны обеспечить обнародование принятых решений по разработке градостроительной документации с прогнозированными правовыми, экономическими и экологическими последствиями», - отметил вице-премьер-министр.

Кроме того, исполнительные органы должны осуществлять регистрацию, рассмотрение, обобщение предложений и замечаний общественности, согласовывать спорные вопросы и обнародовать результаты учета предложений общественности в проектах градостроительной документации.

При этом Кабмин на сегодняшнем заседании утвердил порядок проведения экспертизы градостроительной деятельности, согласно которой проект генеральной схемы планирования территории Украины, схемы планирования отдельных территорий Украины, генеральные планы городов могут проходить экспертизу только после общественных слушаний.

По словам В.ТИХОНОВА, экспертиза генеральной схемы планирования территории Украины, схемы планирования отдельных частей территории Украины будет проводиться экспертными организациями государственной формы собственности, относящимися к сфере управления Минрегионстроя.

При этом экспертиза генеральных планов городов будет проводиться экспертными организациями любой формы собственности, имеющими соответствующую лицензию. Экспертную организацию выбирает заказчик градостроительной документации.

Срок проведения экспертизы не может превышать 60 календарных дней для градостроительной документации на государственном и региональном уровнях и 45 календарных дней для генеральных планов городов.

(УНИАН)