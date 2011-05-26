Анонс на 26 мая

* В г. Ялта (АР Крым) будет проходить XVIII заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участниц СНГ, XXVII заседание Совета руководителей налоговых служб при Интеграционном комитете ЕврАзЭс. Заседание начнется в 10.00. В заседании Координационного совета примут участие руководители налоговых служб 12 стран: Республики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Киргизия, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, Латвии, Литвы и Эстонии. В рамках мероприятия запланирована протокольная съемка подписания официальных документов и брифинг руководителей налоговых ведомств для представителей СМИ.

* Фонд «Эффективное управление» и МКК Monitor Group проведут практический семинар по региональному экономическому развитию. Темы: Разработка стратегии регионального развития на примере туристического, сельскохозяйственного и строительного кластеров. Практические выводы из опыта внедрения стратегий регионального развития в городе Львове и Донецкой области. Принципы успешного привлечения инвестиций в страны и регионы и др.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* Состоится международная конференция «Украина на пути к европейскому социальному государству». Организаторы - Федерация профсоюзов Украины в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Национальным экономическим университетом имени Вадима Гетьмана.

* Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев проведет селекторное совещание с руководителями всех регионов Украины по поводу выполнения поручений Президента Украины и КМУ по обеспечению летнего отдыха для детей. Кроме того, на совещании планируется обсудить мероприятия по предотвращению лесных пожаров, а также ход выполнения поручений о создании современной инфраструктуры хранения и оптовой продажи овощей и фруктов.

* Состоится очередная XVIII Отчетно-выборная Конференция Национальной ассоциации кредитных союзов Украины.

* Состоится брифинг на тему: «Обеспечение перевозок пассажиров во время сезонных пиков - одна из главных функций “Укрзалізниці”». В работе примет участие руководство Главного пассажирского управления “Укрзалізниці”. Будет сообщено о подготовке железных дорог Украины к летним пассажирским перевозкам, о введении нового графика движения поездов на 2011/2012 гг. и др.

* Пресс-конференция посла Европейского Союза в Украине Жозе Мануеля Пинту Тейшейры, посвященная публикации ежегодного отчета по Украине в рамках Европейской политики соседства.

* Состоится презентация самого масштабного в Украине, строящегося жилого комплекса - ЖК «Комфорт Таун». В презентации примут участие представители компании-застройщика, главные архитекторы проекта, представители Министерства регионального развития и строительства Украины. Гости и представители СМИ смогут увидеть весь масштаб проводимых строительных работ проекта, задать интересующие вопросы спикерам, оценить совершенно новый для столицы формат жилья.

* Пресс-конференция Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ) на тему: "Результаты обнародования отчетности эмитентов за 2010 год ". Участники: директор АРИФРУ Юрий Бойко; заместитель директора АРИФРУ Игорь Мельник.

* Пресс-конференция на тему: "Введение в действие правил Инкотермс 2010 в Украине". Участники: В.Щелкунов, президент УНК МТПП; В.Яновский, первый вице-президент, Ген.секретарь Президиума ТППУ; С.Свистиль, вице-президент УНК МТПП по вопросам внешнеэкономической деятельности; И.Гресь, зам.директора департамента госрегулирования внешнеэкономической деятельности, начальник отдела обеспечения нетарифного регулирования Минэкономразвития и торговли Украины и др.

* В Национальном банке Украины для представителей СМИ состоится информационный день по вопросам осуществления банковского надзора. Главная цель информационного дня - обеспечение прозрачности функционирования банковской системы, разъяснение механизмов осуществления банковского надзора и повышение осведемленности журналистов. Участники: директор Генерального департамента банковского присмотра А.Ткаченко и специалисты соответствующих департаментов.

* Состоится заседание Экономического совета Украинского союза промышленников и предпринимателей и ассоциаций производителей. Будут рассматриваться: законопроект КМУ о реформировании упрощенной системы налогообложения и законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты" (№ 8217). Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник, зам.председателя ГНАУ Сергей Лекарь, президент Академии финансового управления Министерства финансов Украины Татьяна Ефименко.

* Пресс-конференция на тему: “Либерализация валютного рынка: каким будет курс гривны в условиях новой политики НБУ?”. Опыт других стран. В работе примет участие Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитически-информационным агентством «Главком» проведут «Энергетические дебаты» на тему: «Южный поток». Удалось ли России убедить Евросоюз в перспективах маршрута транспортировки газа в обход Украины?». Участники: независимый эксперт Владимир Сапрыкин и директор энергетических программ Центра «НОМОС» Михаил Гончар. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* 13-30 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Философия оптимизма, или кто и что поднимет имидж власти». Будут обсуждаться темы: развитие гражданского общества - взаимоотношение власти и общественности; возвращение депозитов на примере банка «Родовід» - совместные действия общественности и власти; отношение власти к детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям войны и не дееспособным лицам; благодарность руководству Украины за уже сделанные шаги - объявление о награде от общественных организаций страны. В работе примут участие представители общественных организаций, эксперты, общественные и политические деятели Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится расширенное совещание, на котором будет презентован проект Стратегии развития города Киева до 2025 года.

* Состоится видеоконференция с Брюсселем на тему: «Зона свободной торговли с ЕС: насколько близко, насколько глубоко и насколько дорого». Организатор - Институт мировой политики. Участники: Филипп Куисон, руководитель Переговорной группы от ЕК по вопросам создания зоны свободной торговли с Украиной, Ина Кирш, представитель Департамента по политическим вопросам Генерального директората ЕС по вопросам внешней политики (Европейский парламент) и Ольга Шумило-Тапиола, приглашенный эксперт Фонда Карнеги за международный мир - в Брюсселе.

* Состоится рабочая поездка Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой в Волынскую область. В ходе поездки Секретарь СНБО Украины посетит пункт пропуска «Городище» и отделение пограничной службы «Дубровица». Также Раиса Богатырева встретится с руководством Волынской области и посетит Волынский национальный университет имени Л.Украинки, где пообщается с преподавателями и студентами.

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