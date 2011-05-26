Курс НБУ на 26.05.11
09:18, 26 мая 2011Разное
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Официальный курс НБУ на 26.05.11100 USD – 798.3700 (25 мая – 798.3700)100 EUR – 1123.2268 (25 мая – 1124.8235)10 RUR – 2.8033 (25 мая – 2.8075) Учетные курсы банковских металлов на 26.05.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-121911.10 (25 мая-121412.12)961 XAG 10 Серебро-2967.54 (25 мая-2862.16)962XPT10Платина-141071.98(25 мая-140592.96)964XPD10Палладий-58919.71 (25 мая-58839.87)
Официальный курс НБУ на 26.05.11
100 USD – 798.3700 (25 мая – 798.3700)
100 EUR – 1123.2268 (25 мая – 1124.8235)
10 RUR – 2.8033 (25 мая – 2.8075)
Учетные курсы банковских металлов на 26.05.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-121911.10 (25 мая-121412.12)
961 XAG 10 Серебро-2967.54 (25 мая-2862.16)
962XPT10Платина-141071.98(25 мая-140592.96)
964XPD10Палладий-58919.71 (25 мая-58839.87)
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