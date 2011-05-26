Саммит "большой восьмерки" открывается сегодня во французском Довиле.

Самая влиятельная в мире компания - семь мужчин и одна женщина - встретится сегодня во французском курортном городе, сообщает ИТАР-ТАСС.

Президент Франции Николя Саркози будет принимать президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обаму, премьер-министров Италии, Канады, Великобритании и Японии Сильвио Берлускони, Стивена Харпера, Дэвида Кэмерона и Наото Кана, а также канцлера Германии Ангелу Меркель.

Нынешний саммит - самый ранний в истории. Обычно ежегодные встречи лидеров ведущих стран проходят в июне-июле, на этот раз встреча назначена на 26-27 мая.

Респектабельный курортный Довиль полгода назад уже примерял "мундир" политической столицы. В октябре на трехстороннюю встречу сюда приезжали Н.Саркози, Д.Медведев и А.Меркель. Тогда-то и возникла идея высадить на побережье Атлантики "большую восьмерку".

Традиционно на встречах элитарного клуба руководителей ведущих стран нет фиксированной повестки дня, они могут говорить на любые темы. Однако эксперты заранее все же готовят предложения для обсуждения. На этот раз все запланированные вопросы крайне актуальны.

За два дня намечено семь раундов переговоров. Первый рабочий завтрак лидеров пройдет сегодня днем и будет посвящен теме солидарности с Японией, пострадавшей от крупнейших стихийных бедствий и техногенной катастрофы. По данным помощника президента РФ Аркадия Дворковича, здесь будут озвучены российские инициативы по безопасности ядерных объектов, а также подходы к изменениям ядерной конвенции. Очевидно, во многом это предварит ту дискуссию, которая должна развернуться на саммите МАГАТЭ в июне.

Одновременно планируется затронуть мировые экономические темы, в том числе "зеленый рост", выполнение Дохийских договоренностей, инновации.

Первое рабочее заседание, на которое руководители стран перейдут после завтрака, также будет посвящено Японии и вопросам ядерной безопасности. Дополнительные темы - глобальное партнерство, изменение климата, сотрудничество с развивающимися экономиками.

Во время второго рабочего заседания лидеры "перейдут" в виртуальное пространство, обсуждая вопросы сохранения открытой модели Интернета, развития экономического потенциала глобальной компьютерной сети, защиты персональных данных и интеллектуальной собственности, кибертерроризма.

Инициатор интернет-темы, президент Франции Н.Саркози накануне саммита организовал в Париже международный интернет-форум и предложил проводить аналогичный конференции каждый год перед саммитами "восьмерки".

Сегодня вечером "восьмерка" планирует сфотографироваться на память, а затем за рабочим обедом поговорить о кризисах в Северной Африке и на Ближнем Востоке.