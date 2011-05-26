Чавушоглу подтверждает готовность ПАСЕ способствовать реформам в Украине

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ подтверждает готовность ПАСЕ способствовать осуществлению системных реформ в Украине, в том числе путем привлечения потенциала Венецианской комиссии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом шла речь во время встречи 25 мая М.ЧАВУШОГЛУ с министром иностранных дел Украины, председателем Комитета министров Совета Европы Константином ГРИЩЕНКО.

Стороны обсудили программу и приоритеты председательства Украины в Совете Европы и коснулись отдельных актуальных вопросов повестки дня организации.

К.ГРИЩЕНКО и М.ЧАВУШОГЛУ также подчеркнули необходимость усиления рабочих контактов Комитета министров СЕ с ПАСЕ.

Кроме того, К.ГРИЩЕНКО проинформировал председателя ПАСЕ о мерах, предпринимаемых нашим государством для выполнения ее обязанностей и обязательств перед Советом Европы.

Визит М.ЧАВУШОГЛУ в Украину осуществляется по приглашению Председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА в рамках председательства Украины в КМ СЕ и в рамках участия в совместном выездном заседании Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ, которые будут проходить в Киеве 26-27 мая.