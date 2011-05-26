ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 мая

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» в публикации «В Беларуси разрешили расплачиваться долларами за некоторые товары и услуги» пишет – туркомпании и АЗС в Беларуси теперь могут принимать в качестве оплаты иностранную валюту. Также Нацбанк упростил расчеты иностранной валютой на территории страны…

http://delo.ua/finance/v-belarusi-razreshili-rasplachiv-158078/

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Также «Дело» подает материал «В Грузии власти разогнали демонстрацию. Двое человек погибли», в котором пишет – два человека погибли и 37 ранены в ходе разгона демонстрации в Тбилиси в ночь на четверг. По утверждению МВД Грузии, оба погибших были сбиты кортежем автомашин, на большой скорости вывозившем часть организаторов митинга с места акции протеста…

http://delo.ua/world/v-gruzii-vlasti-razognali-demo-158079/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Партнерам воздадут должное», в котором пишет - вчера Еврокомиссия обнародовала новую стратегию Европейской политики соседства. В документе впервые упомянута статья Договора о Евросоюзе, допускающая подачу восточными соседями ЕС заявки на членство в нем, хотя Брюссель подчеркивает, что это еще не означает перспективы членства. ЕС обещает выделить на ЕПС 7 млрд евро, причем основная часть этой суммы достанется странам, продемонстрировавшим прогресс в становлении демократии. Шансы Украины получить существенное финансирование из этих фондов пока невысоки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1647734

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украину возьмут сырьем», в котором пишет – в Украине может появиться филиал Чикагской товарной биржи (CME) – одной из крупнейших товарно-сырьевых площадок в мире. Начать переговоры с ее представителями вчера министру агрополитики Николаю Присяжнюку поручило правительство. CME интересуется выходом в Украину уже несколько лет, но сейчас ее открытие поддержали международные финансовые организации…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1647726

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Квоты на экспорт зерна отменили», в котором пишет – вчера правительство отменило квотирование экспорта зерна. Эту информацию подтвердил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк…

http://markets.eizvestia.com/full/kvoty-na-eksport-zerna-otmenili

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Также «Экономические известия» подают материал «Ставки на крепкий желудок», в котором пишут - аппетиты российских банков, в сравнении с их украинскими и западными коллегами, еще раз удивили. На фоне общего спокойствия относительно падения процентных ставок по долгосрочным кредитам, банкиры с востока чрезмерно обеспокоились дальнейшей стабильностью источников своего дохода. Особенно снижением ставок по долгоиграющим кредитам…

http://finance.eizvestia.com/full/stavki-na-krepkij-zheludok

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«Экономические известия» публикуют материал «Иллюзия насыщения», в котором пишут – интервенции Нафтогаза на рынке нефтепродуктов топлива не принесли результата. Участники рынка ищут новые методы пополнения запасов и повышения качества бензина…

http://markets.eizvestia.com/full/illyuziya-nasyshheniya

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Газета «Сегодня» в публикации «Белый» iPad2 завтра появится в Украине. Самый дешевый стоит 5 тысяч» пишет - в магазинах ждут ажиотажа, ведь официальные планшетники будут дешевле «серых» коллег…

http://www.segodnya.ua/news/14253144.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украина ждет газ по 240 долларов. Что получит взамен Россия – вопрос» пишет – Россия может пересмотреть формулу цены на газ для Украины…

http://www.segodnya.ua/news/14253056.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Успокоительное» для электората – зарплаты и пенсии вынужденно повысят» пишет - Президент считает, что во втором полугодии нужно повысить зарплаты и пенсии. Но когда заводится разговор об этом, главным источником подразумевают эмиссию гривни. А еще власти необходимо снизить социальную напряженность...

http://economics.unian.net/rus/detail/89254

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Кавказ - французам» пишет – крупными инвесторами кавказского горно-туристического кластера могут стать компании Франции. Их главное условие - государственные гарантии возврата инвестиций на случай ухудшения ситуации с безопасностью…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260928/kavkaz_francuzam

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Также «Ведомости» в публикации «Роснефть» ищет замену» пишут – «Роснефть» не стала долго горевать после развала сделки с BP. Госкомпания занялась поиском нового партнера. Им может стать Shell…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260930/rosneft_ischet_zamenu

(УНИАН)