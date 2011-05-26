Главное на 26 мая (день)

Финансы

Председательство в Координационном совете руководителей налоговых служб стран – участниц Содружества независимых государств перешло от Таджикистана к Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на 18-м заседании Координационного совета в Ялте.

“Начиная с сегодняшнего дня Украина будет возглавлять Координационный совет. Я буду его председателем”, - сказал глава Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО журналистам после заседания.

“Мы очень рады, что Украина будет председательствовать в следующем году. Надеюсь, мы решим много вопросов”, - сказал руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил МИШУСТИН.

Руководители Координационного совета избираются сроком на один год в алфавитном порядке по названию стран СНГ.

В ходе сегодняшнего заседания обсуждались основные показатели работы налоговых служб стран СНГ, изменения в налоговых законодательствах, вступивших в силу в этом году, отчеты рабочих групп по анализу налогового законодательства, утвержден план мероприятий Координационного совета на текущий год и т. д.

Следующее, 19-е заседание Координационного совета, скорее всего, пройдет в первом полугодии 2012 года в Баку (Азербайджан).

Кабинет Министров Украины и Нацбанк подписали меморандум о сотрудничестве с Чикагской товарной биржей (ЧТБ). От имени украинского правительства документ подписал министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, со стороны ЧТБ – президент биржи Лео МЕЛАМЕД.

Как передает корреспондент УНИАН, также Л.МЕЛАМЕД и президент Украинской фьючерсной биржи Леонид КОЗАЧЕНКО подписали договор о сотрудничестве и условиях открытия филиала ЧТБ в Украине.

«Это будет причерноморская зерновая биржа, которая даст возможность сделать еще один шаг в сторону цивилизованного рынка зерновых и, главное, - обеспечить финансовый инструмент для финансирования производителей зерновых», - заявил журналистам Н.ПРИСЯЖНЮК.

Генеральная прокуратура Украины внесла предписание руководителю Государственной службы финансового мониторинга за несоблюдение требований Закона «О доступе к публичной информации».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

В частности, Генеральной прокуратурой при осуществлении правозащитной деятельности было проверено состояние соблюдения требований Закона Украины «О доступе к публичной информации» в деятельности Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Согласно требованиям закона, Государственная служба финансового мониторинга Украины является распорядителем информации.

Законом на распорядителей информации возложены обязанности по обеспечению права каждого на доступ к публичной информации.

Вместе с тем, подчеркнули в Генпрокуратуре, вопреки требованиям закона, в службе до сих пор не определено специальное структурное подразделение или должностное лицо, которые организуют в установленном порядке доступ к публичной информации и специальные места для работы просителей информации, не обнародован порядок составления, подачи запроса и информацию о системе учета, виды информации, которую этот государственный орган сохраняет.

Учитывая выявленные нарушения, Генпрокуратурой 23 мая 2011 руководителю Государственной службы финансового мониторинга Украины внесено предписание с требованием их устранить.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ обсудили возможность создания в ближайшее время украинско-немецкой торговой палаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом шла речь на встрече первого вице-премьера и посла Германии 25 мая в Киеве.

Эта палата могла бы взять на себя активную роль в развитии сотрудничества между бизнесом двух стран, отметили участники встречи.

Также в ходе встречи собеседники обсудили возможность проведения в ближайшие месяцы большого украинско-немецкого бизнес-форума, на котором представители компаний двух стран могли бы презентовать возможности для реализации новых инвестиционных проектов.

А.КЛЮЕВ и Г.ГАЙМЗЁТ договорились о проведении в первой половине июня встречи первого вице-премьер-министра Украины с группой руководителей крупнейших немецких компаний, которые заинтересованы в работе с украинским рынком.

Во время встречи также был обсужден ход переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

А.КЛЮЕВ выразил заинтересованность в изучении опыта немецких экспертов в вопросах создания условий для привлечения инвестиций, повышения энергоэффективности экономики, а также в вопросах сближения с ЕС.

Он отметил важность для Украины значительного улучшения инвестиционного климата.

По оперативным данным, начисления с налога на прибыль за 1 квартал 2011 года составляют 12,2 млрд. грн., или 40% поступлений в общий фонд Государственного бюджета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению это на почти 5,9 млрд. грн., (практически в 2 раза) больше, чем начисления 1 квартала 2010 года.

По состоянию на 25 мая 2011 года плановые показатели Министерства финансов Украины выполнены на 101,5%.

Такие результаты подтверждают создание стойкой системы налогообложения, в которой плательщикам предоставлено право самостоятельно насчитывать и платить налоги, осознавая свою обязанность перед государством, - отмечается в сообщении.

Энергетика

Россия предлагает Европейскому Союзу межправительственным соглашением исключить новые трансграничные газопроводы из регулирования в рамках третьего энергопакета.

Как сообщает РИА «Новости», об этом в среду в Брюсселе заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО после презентации проекта газопровода «Южный поток».

"Мы обсудили третий энергопакет, для нас было очень важно, что межправительственное соглашение может сделать особенным регулирование новых газопроводов на базе уже действующего законодательства. Мы хотим в течение трех-четырех месяцев эти переговоры провести", - сказал С.ШМАТКО.

Он пояснил, что проект межправительственного соглашения был передан Еврокомиссии и в нем содержится предложение считать новые трансграничные газопроводы продолжением существующих российских газотранспортных мощностей, что выведет их из-под действия регулирования в рамках третьего энергопакета.

Результаты на переговорах по изменению условий контракта на поставку российского газа в Украину пока не достигнуты.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Пока результатов нет», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Киеве прошли переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА. Вечером в комментарии УНИАН С.КУПРИЯНОВ сообщил, что переговоры еще не завершены и официальных результатов нет.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать по результатам переговоров согласия России заменить в формуле образования цены на газ стоимость газойля на стоимость угля, С.КУПРИЯНОВ сказал, что Украина сделала такое предложение, однако окончательный результат будет по завершении переговоров.

В свою очередь, пресс-секретарь министра топлива и энергетики Украины Александр КОЛОДИЙ сообщил, что результатов переговоров можно ожидать 25 мая.

(УНИАН)