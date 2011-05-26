Интерпайп провел обследование сотрудников на заболевание легких

Трубно-колесная компания ИНТЕРПАЙП совместно с Ассоциацией фтизиатров и пульмонологов Украины провела обследование сотрудников на наличие заболевания легких в рамках проекта «Легко дышать – легко жить».

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Программа бесплатного обследования работников для выявления заболеваний дыхательных путей была приурочена к Всемирному дню астмы. Для сотрудников компании данная акция стала дополнительной возможностью бесплатного обследования и лечения болезни.

Сотрудники всех промышленных активов ИНТЕРПАЙП могли обратиться в Единый медицинский ментр компании (ЕМЦ) для прохождения обследования функции внешнего дыхания. Полученные результаты диагностики в дальнейшем помогут докторам ЕМЦ ИНТЕРПАЙП выявить симптомы заболеваний на ранних стадиях и своевременно назначить лечение, а также проинформировать людей, входящих в группу риска, о мерах предотвращения возможной болезни.

В рамках первого этапа проведения обследования 1500 сотрудников компании прошли анкетирование, по результатам которого было выявлено более 150 человек, находящихся в зоне риска заболевания. Именно эти люди были приглашены на диагностику функции легких и получили дальнейшие рекомендации специалистов ЕМЦ.

«Здравоохранение является одним из первоочередных приоритетов ИНТЕРПАЙП в рамках корпоративной социальной ответственности. Поэтому компания на базе Единого медицинского центра ИНТЕРПАЙП реализовала такую значимую акцию для своих сотрудников, - комментирует Дмитрий Кисилевский, начальник управления корпоративных отношений ИНТЕРПАЙП. - Участие в программе диагностики бронхиальной астмы и заболевания легких позволит нашим сотрудникам выявить болезнь на ранней стадии и предотвратить ее негативные последствия».

Справка. Единый медицинский центр ИНТЕРПАЙП (ЕМЦ ИНТЕРПАЙП) направлен на оказание системного подхода к медицинским услугам всем сотрудникам на всех предприятиях компании. В состав ЕМЦ входят 9 здравпунктов и более 150 медицинских специалистов.